La course pour la planète du Prince au pays de Tintin

Les Belges, et particulièrement la jeunesse du Plat pays, sont en ordre de marche face à l’urgence climatique. Dans le sillage de l’adolescente suédoise Greta Thunberg, qui avait interpellé les grands de ce monde lors de la dernière COP24 et fustigé leur immobilisme face à la crise environnementale, des milliers de jeunes gens convergent régulièrement dans les rues belges.
Épicentre de la gronde européenne, Bruxelles accueillait justement une conférence de haut niveau…
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