La commune s’adapte aux changements climatiques

Dans le cadre du « Plan Climat Énergie 06 », mené par le département des Alpes-Maritimes, La Turbie a remporté - en ce début d’année - le Trophée de l’adaptation au changement climatique.

Un appel à poursuivre sur cette voie de la transition écologique, malgré le manque d’actions générales souligné par un bon nombre d’associations et de professionnels du secteur.

L’environnement : un enjeu municipal

Avec ce prix, la ville de La Turbie peut se targuer d’avoir obtenu en quelques années plusieurs récompenses en matière de défense de l’environnement et de la biodiversité. Et le maire, Jean-Jacques Raffaele ne semble pas y être pour rien. En 2018, sa commune remporte le « label sportif », puis sur cette bonne lancée, grâce à son travail de terrain, elle est de nouveau distinguée. Ainsi, en 2019, elle remporte le prix de la « ville prudente » et une étoile au guide Michelin en tant que « ville intéressante ».

Un engagement conséquent qui vient symboliquement placer La Turbie dans les villes exemplaires en matière d’environnement.

Sur le site de la mairie, il est facile d’apercevoir cet esprit d’initiative. Une rubrique spéciale y est dédiée.

Accompagnée de renseignements et de conseils pour devenir écoresponsable (recyclage, débroussaillement). De quoi sensibiliser les habitants de la commune.

À l’image de sa campagne pour le « Zéro pesticide », La Turbie s’engage dans le respect de la biodiversité.

Des actions communes

Rarement seule à s’engager sur ce chemin, elle est souvent assistée par les associations locales, le département, mais aussi d’autres communes.

D’ailleurs, chaque année, de nouvelles ambitions s’ajoutent à la liste. Et pour 2020, de nombreux prix ont été décernés à ces actions environnementales.

Le département veut donc donner la priorité au « Green deal ».

Un projet d’investissement dans les énergies dites renouvelables, afin de stopper le réchauffement climatique auquel participe le Plan Climat.

Pour cela, 16 actions concrètes sont à prévoir. Et La Turbie compte bien poursuivre ses efforts.