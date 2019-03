La chaîne TMC du groupe TF1 s’engage pour la transition énergétique

Céline Nallet, directrice générale des chaînes de la TNT du groupe TF1 (TMC, TFX et TF1 Séries Films), signait avant-hier, au nom de Télé Monte-Carlo - TMC, la charte d’engagement du Pacte National pour la transition énergétique.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre d’État ; de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ; Catherine Puiseux, directrice pour le Groupe TF1 ; Étienne Franzi, vice-président de TMC, Olivier Mercier, directeur de site et de la diffusion de TMC et Annabelle Jaeger-Seydoux, directeur de la Mission pour la Transition Énergétique.

Le Ministre d’État a rappelé que « le Prince souverain avait la volonté que la Principauté s’engage à atteindre l’objectif carbone en 2050. Avec l’adhésion au Pacte national pour la Transition Énergétique, chacun agit individuellement et collectivement pour aller en ce sens ». Il s’est réjoui de la signature de ce Pacte par TMC, « une signature particulièrement symbolique et importante dans le cas de cette chaîne emblématique pour nous, par son histoire, son rayonnement et son dynamisme ».

En diminuant le nombre de déplacements professionnels, via l’utilisation de la visioconférence entre les équipes de Paris et Monaco, en développant le télétravail - axe prioritaire de la politique du Gouvernement - et en proposant des équipements à meilleure efficacité énergétique, TMC apporte également sa contribution au mouvement, lequel rassemble déjà plus de 700 signataires en Principauté.

Pour rappel, le Pacte National, mis en place en janvier dernier, vise l’engagement de la Communauté monégasque pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le prince Albert II, suivi de son gouvernement, ont été les premiers signataires du Pacte.