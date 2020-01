L’Association des parents d’élèves de Monaco a signé, mercredi 8 janvier, le Pacte national pour la transition énergétique. La signature s’est déroulée en présence d’Annabelle Jeager-Seydoux, directrice de la Mission pour la transition énergétique (MTE).

En signant le pacte, la présidente Martine Ackermann engage l’APEM à suivre une démarche visant à changer ses modes de consommation et ses habitudes pour une démarche plus écologique et éco responsable.

Toutes les sections APEM des écoles étaient présentes lors de cette cérémonie et sont prêtes à s’engager.

« Nous nous engageons »

« En tant qu’association, nous nous engageons à mener des actions en matière de mobilité et conseillons à nos adhérents de suivre la même démarche, en privilégiant la marche ou le bus. »

Et d’ajouter : « En matière de déchets, l’Apem a déjà dématérialisé les cartes d’adhérents. Les feuilles d’adhésion sont en papier recyclé. Lors de nos manifestations, nous utilisons des carafes en verre et pour les fêtes dans les écoles, nous utiliserons dorénavant des verres et assiettes biodégradables ou réutilisables. »

L’Apem invite aussi les parents d’élèves « à suivre cette démarche de leur côté à titre personnel dans leur quotidien et à signer le Pacte auprès de la MTE ».