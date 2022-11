Justice climatique, préservation de la biodiversité, financements... Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron à la COP27

Pour lui, la France sera "au rendez-vous". Après s'être entretenu avec le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé depuis Charm El-Cheikh en Egypte, ce lundi après-midi.

Dans un contexte de tensions géopolitiques en Europe de l'Est, la COP27 est l'occasion de replacer le climat au centre des préoccupations internationales. "Tout ce qui a été fait à Glasgow, doit rester valable", a rappelé en premier lieu Emmanuel Macron.

Quelle stratégie pour la France?

"Nous devons respecter nos engagements. Cette stratégie doit être basée sur la sobriété énergétique, les énergies renouvelables et se défaire des énergies fossiles", a affirmé le chef de l'Etat. Il a poursuivi son allocution en insistant sur l'importance d'"aider les pays émergents à sortir du charbon", avec des objectifs similaires à ceux qui avaient été signés lors de l'accord de Paris en 2015.

"Nous ne sacrifierons pas notre politique énergétique sous la menace de la Russie"

"L'urgence est là et pour demain", a assuré avec fermeté le chef de l'Etat qui a rappelé la nécessité de sortir les différentes économies mondiales des énergies fossiles.

Emmanuel Macron a cité en exemple l'action menée par la France en collaboration avec l'Afrique du Sud: "la France investira un milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon". "Nous devons aller plus loin et plus fort pour la révolution énergétique" a-t-il affirmé.

Un "choc de financement" et un groupe de "sages de haut niveau"

C'est la demande qui ne cesse d'être formulée depuis l'ouverture de cette COP27 et suite aux premiers échanges entre les dirigeants internationaux. Des annonces très attendues alors que la Chine et les Etats-Unis sont les grands absents du lancement de ce sommet. "Les pays riches doivent être au rendez-vous de ces engagements", a affirmé le président de la République.

"Nous avons lancé ce matin, une initiative pour s'inspirer des JET P (Transition énergétique juste, ndlr) et mettre en place des contrats pays par pays, en travaillant avec les ONG, pour financer la préservation de ces espaces, ces écosystèmes (...) Nous voulons faire la même chose pour les océans. Sur ce sujet, nous devons tout faire pour préserver la biodiversité. La France sera au rendez-vous de ces engagements. La France soutient l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins", a affirmé le Chef de l'Etat.

"Nous devons aller plus loin, nous avons besoin d'un grand choc de financement (...) Je veux saluer le courage de beaucoup de leaders qui ont porté ce débat (...) Et ils ont raison, ce débat est juste. Tous les pays à revenus intermédiaires nous ont tous vus, au moment de la pandémie, faire des choses exceptionnelles (...) Nous devons porter un choc, nous battre pour être au rendez-vous du soutien des pays les plus pauvres. Nous avons lancé l'idée d'un groupe des sages de haut niveau qui nous feront des recommandations sur les financements innovants pour le climat", poursuit encore le chef de l'Etat.

Le défi de la "justice climatique"

L'Afrique et les pays en développement sont directement visés par les conséquences du changement climatique.

L'Egypte étant le pays d'accueil de cette "COP Africaine" a amené le chef de l'Etat a soulevé un problème: "Bien souvent, les pays africains ou les territoires caribéens ont été les zones géographiques avec le moins d'émissions, mais sont désormais les plus touchées par les effets du réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui".

"Eviter la grande division du monde sur le climat"

"Nous ne devons pas oublier que cette bataille est indissociable pour la biodiversité. Ces deux combats sont jumeaux. La nature est notre meilleure alliée pour atteindre nos objectifs. Les pays les plus pauvres ont des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique", dit Emmanuel Macron.

Une volonté de "décaisser" les fonds nécessaires pour mener à bien tous ces projets, et ainsi préserver la confiance particulièrement fragile entre les pays du Nord et du Sud. "Il faut aider les pays en développement" qui, selon lui, vivent ce bouleversement climatique de plein fouet et éviter à tout prix de creuser l'écart qui pourrait mener à un véritable clivage entre les pays du Nord et du Sud.

À propos de la justice climatique, Emmanuel Macron indique que "nous devons aller au bout de la solidarité financière, aller jusqu'au 100 milliards, débourser plus vite, pour que cet argent arrive vers le grand sud (...) Nous devons aussi être au rendez vous de l'adaptation avec 2 milliards et je tacherai dans les prochaines semaines d'aller convaincre celles et ceux qui ne sont pas encore là. Nous devons avoir des projets concrets, un partenariat qui fait vivre cette justice, comme La Grande Muraille Verte (...) Ce dont nous avons besoin, c'est d'aller plus vite pour répondre à ce défi".

FMI, Banque Mondiale, OCDE... Les organisations internationales sollicitées

Pour réussir à mobiliser ces financements, Emmanuel Macron a indiqué que des appels avaient été lancés auprès des organisations internationales, telles que le FMI, la Banque Mondiale, ou encore l'OCDE. "Nous devons faire ce travail pour transformer notre logique, le rendez-vous est pris au printemps prochain".

"Les injustices du monde sont devenues insoutenables, les crises aggravent ces injustices et nous devons recomposer de façon profonde nos mécanismes de solidarité et c'est cela que cette COP doit nous permettre de faire", a conclu le locataire de l'Elysée.