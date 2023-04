Jets privés interdits à Amsterdam: de la "com’" pour Franck Goldnadel

Franck Goldnadel, président du directoire Aéroports Côte d’Azur, était hier soir l’invité d’Azur politiques, l’émission de BFM Côte d’Azur, en partenariat avec Nice-Matin. Le patron des aéroports azuréens, interrogé par Denis Carreaux, directeur des rédactions de Nice-Matin, est notamment revenu sur la polémique qui touche les jets privés.

Le 18 mars dernier, des opposants manifestaient encore pour dénoncer ce qu’ils décrivent être une aberration écologique. L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a d’ailleurs annoncé l’interdiction d’ici à 2025 des jets privés et des vols de nuit. Le but: limiter les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre. Pour Franck Goldnadel, il ne s’agit là que d’une opération de communication. "Je connais bien nos amis hollandais, je sais ce qu’ils sont capables de dire, et de faire. L’aéroport d’Amsterdam n’a jamais été un aéroport de jets privés. C’est une mesure de communication. C’est comme si on disait qu’on ferme l’aviation d’affaires à Roissy - Charles-de-Gaulle, alors qu’il n’y en a quasiment pas."

Franck Goldnadel a également affirmé que l’étude d’un cabinet danois, commandée par Greenpeace, qui indique que le nombre de vols en jets privés a bondi de plus de 64% en Europe, était truffée d’erreurs. "Ils ont même écrit que c’était 64% de hausse sur l’aéroport de Nice. C’est faux. Entre 2021 et 2022, les chiffres n’ont augmenté que de 10%. À Nice et Mandelieu nous sommes sur des niveaux très proches de 2019."

Le président du directoire Aéroports Côte d’Azur a par ailleurs de nouveau défendu le projet décrié d’extension du Terminal 2, affirmant qu’il "faut accompagner le développement de l’activité du territoire et son attractivité". Il a affirmé être en faveur d’un tourisme "qualitatif", de "plus en plus durable", réfutant toute idée de "surtourisme".