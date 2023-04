Interdiction de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou d’arroser: une cinquantaine de communes des Alpes-Maritimes passent en alerte sécheresse renforcée

C’est ce qui planait depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Les bassins-versants de la Cagne, de l’Estéron et du Paillon passent en alerte sécheresse renforcée, a annoncé la préfecture des Alpes-Maritimes, ce vendredi soir, après "consultation du comité ressource en eau".

Alors que tout le département avait été placé en alerte sécheresse le 10 mars, "la situation s’est encore aggravée, note la préfecture. Le mois de mars présente un déficit pluviométrique de 76%".

"Les débits des cours d’eau sont anormalement bas pour la saison, faisant apparaître des assecs avec une précocité d’environ trois mois par rapport à la normale", détaille le communiqué de la préfecture.

Conséquences face à cette "tension importante sur la ressource eau": les restrictions se renforcent pour un certain nombre de communes.

Quelles restrictions?

- D’arroser de jour comme de nuit, sauf pour la plantation (arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins d’un an et en dehors des périodes de restrictions sécheresse) où l’interdiction d’arroser s’applique de 8 à 20 heures.

- De laver sa voiture ou son bateau (les stations professionnelles équipées en matériel de haute pression et de système de recyclage d’eau restent autorisées), ou de laver les voiries, terrasses et façades à grandes eaux.

- Le remplissage des piscines privées est également interdit (à l’exception du premier remplissage à condition que le chantier ait démarré avant le déclenchement des premiers stades de restrictions d’eau), en revanche leur mise à eau reste autorisée.

- Les usagers industriels doivent réduire leur consommation de 40%.

Quelles communes sont concernées?

- Le bassin-versant de l’Estéron: Aiglun, Amirat, Ascros, Bézaudun-les-Alpes, Bonson, Bouyon, Briançonnet, Collongues, Conségudes, Coursegoules, Cuébris, Gars, Gilette, La Penne, Le Mas, Le Broc, Les Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquesteron, La Roque-en-Provence, Saint-Antonin, Saint-Auban, Sallagriffon, Sigale, Toudon, Tourette-du-Château.

Sont également concernées, au titre du dispositif du double zonage, Carros, Gattières, Tourrettes-sur-Loup.

- Le bassin-versant de la Cagne: Cagnes-sur-Mer, La Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence, Vence.

- Bassin-versant du Paillon: Bendejun, Berre-les-Alpes, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, L’Escarène, Lucéram, Peille, Peillon, Touët-de-l’Escarène.