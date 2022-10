Immersion avec la Carf qui lutte contre la pollution marine à Menton

Comme la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer), la direction des Affaires maritimes de Monaco, les ports de Menton et Smiage (Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’Eau).

Toute la matinée a été consacrée aux moyens d’information et de communication. Au rappel du protocole, des procédures, à la lecture des textes. L’objectif de cette opération étant de mettre à jour les plans communaux de sauvegarde (PCS) des villes, de les harmoniser mais surtout d’en rédiger un commun à toute l’agglo, comme l’exige la loi. Un document technique, dense, qui concerne toutes les situations de crise et que la Carf doit élaborer dans les cinq ans.

Alerte pollution! Un navire s’est échoué en Italie, du côté d’Impéria et il perd du fuel et de la soude caustique. Le courant ligure est en train de tout ramener vers la côte. Vintimille et la préfecture donnent immédiatement le signal. Les communes de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin se mobilisent et s’organisent. Les équipes spécialisées dans la gestion de crises en mer se réunissent, au plus vite, au poste de commandement. Elles lancent les opérations: d’abord, on surveille attentivement la progression des nappes. Ensuite, on avise. On avance pas à pas. Méthodiquement.

Un barrage flottant au Vieux-Port

Ainsi, en tout début d’après-midi, un barrage flottant a été déployé à l’embouchure du port. Les nappes (factices) d’hydrocarbure menaçant d’atteindre les bateaux amarrés et des zones particulièrement difficiles à assainir une fois souillées. Un équipement spécifique dont s’est dotée la ville il y a déjà plusieurs années, qui est stocké sur place et très facilement utilisable. En moins de dix minutes, la protection était en place.

Dans la foulée, les équipes sont parties direction la plage de Gorbio où la police municipale a déployé un dispositif de protection du site, écarté les passants et vidé l’espace de ses quelques occupants. Marie-Laure Morgado, du pôle hygiène, santé et sécurité a pris le contrôle des opérations. Livrant la procédure et donnant les instructions avec un aplomb et une fermeté qui a immédiatement plongé tous les participants dans un exercice qui semblait plus vrai que nature. Des hommes des services techniques de Menton et de Roquebrune se sont équipés de manière à aller effectuer des relevés. Sous le regard ébahi des promeneurs…

Regards aiguisés et conseils avisés

Combinaisons blanches, bottes en caoutchouc, gants rouges, seaux, pelles, truelles, papier absorbant, énormes sacs (big bags)… Dans un premier temps, ils ont foulé les galets pour remplir les flacons de la substance incriminée. Pour analyse. "Les galets, les enrochements, vous me les nettoyez doucement. Vous frottez la surface, comme ça, avec la truelle. On n’y va pas franchement comme ça avec la pelle. C’est compris? Ce qui est vraiment irrécupérable, on met de côté dans les big bags prévus à cet effet." Les équipes se déploient. Tout le monde joue le jeu.

Un barrage absorbant est déployé à l’embouchure du Gorbio, en parallèle du nettoyage de la plage. Histoire d’éviter que les nappes, aidées par la houle, remontent en direction des terres. En cette saison, les galets font déjà bien le travail… mais, encore une fois, il s’agit d’un exercice. On imagine que le torrent se jette dans la mer.

Loïce Dagorn, ingénieur du service études et formation de Cedre (centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux), basé à Brest, suit les groupes pas à pas. Il est là pour poser un œil expert, les accompagner, les conseiller. Rien ne lui échappe : chaque geste est contrôlé, chaque positionnement est analysé, les outils sont passés au crible…

Il a une petite hésitation concernant le barrage absorbant – qui n’est pas du tout le même dispositif que celui installé au port plus tôt. Il glisse que son efficacité risque d’être limitée. Il donne des idées. De quoi éventuellement compléter l’installation.

Deux experts du pôle national d’expertise Polmar-Terre (dispositif qui dépend du secrétariat d’Etat chargé de la mer) étaient là également pour permettre aux Azuréens d’affiner encore leurs méthodes. De quoi rasséréner tout le monde et bâtir la suite de façon efficace et constructive.