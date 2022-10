"Ils remplacent la forêt par des panneaux solaires": les écologistes grognent face au projet de parc photovoltaïque à Levens

C’est annoncé: jusqu’au bout, l’installation d’une centrale photovoltaïque exploitée par la société monégasque de l’électricité et du gaz (Smeg) sur le mont Arpasse, à Levens, fera l’objet d’un bras de fer.

Ce projet mené par la Métropole Nice Côte d’Azur depuis des années avance, étape après étape. La clôture de la concertation publique a d’ailleurs été évoquée lors du dernier conseil métropolitain, comme le veut la procédure.

Elle n’a d’ailleurs pas tout à fait satisfait les écologistes. "Notre critique porte sur la forme: cette étude était difficile à trouver. Résultat, il y a eu très peu de réponses à cette concertation, regrette Juliette Chesnel-Leroux, présidente du groupe écologiste à la Métropole. Sur le fond, on se rend compte que le projet de modification du plan local d’urbanisme métropolitain (Plum) n’est plus de vingt hectares, mais d’une dizaine. Le problème, c’est qu’ici, ils remplacent de la forêt par des panneaux solaires. Alors qu’on pourrait les mettre sur des bâtiments."

"Orgie d’autorisations et d’associations"

Au conseil municipal, le maire de Levens, Antoine Véran, en a remis une couche contre "l’orgie d’autorisations et d’associations qui bloquent aujourd’hui" et espère le permis de construire "avant la fin de l’année". Ce qui ne sera possible que quand l’enquête publique sera terminée (étape menée par un enquêteur indépendant, qui suit la concertation publique).

Le maire de Levens s’est plaint de la réduction du projet, tout en défendant ses bienfaits pour l’agriculture. Argument: les brebis pourront continuer à venir après installation des panneaux solaires et seront même protégées du loup, puisque le parc sera clôturé.

"Les espaces naturels sont à préserver"

Des positions qui font grincer Ariane Masséglia. Elle est présidente de l’association "Les perdigones" et ancienne élue d’opposition municipale.

"Dans la demande de modification du Plum, il y est toujours question de 20 hectares. Le site en lui-même fera peut-être 11,7 hectares, mais tout autour: il faut débroussailler, ça deviendra une zone où il y a l’emprise de l’homme."

Elle aussi défend l’idée qu’il y avait mieux à faire que s’attaquer à cette zone naturelle pour installer ces panneaux. Elle s’appuie sur le "cadrage départemental pour le développement de l’énergie photovoltaïque". Un document officiel des services de l’État, qui énonce que "le photovoltaïque sur toitures et ombrières de parking doit être privilégié dans les Alpes-Maritimes". Ledit document indique aussi que "l’implantation des parcs photovoltaïques au sol doit être réservée aux espaces déjà artificialisés ou dégradés" et que "les espaces et sites naturels sont à préserver strictement". "Ils auraient pu le faire sur toute la plaine du Var", résume-t-elle.

Impact "significatif" sur la végétation

Quant à la question de l’agriculture défendue par le maire, l’opposante la qualifie de "maquillage".

Voilà dix ans que la bergerie de Porte rouge faisait paître ses brebis sur l’Arpasse. L’éleveur n’a pas voulu s’exprimer. Mais, l’étude agricole réalisée dans le cadre du projet stipule qu’il va désormais devoir emmener ses bêtes à Châteauneuf-Villevieille.

Certes, il fera paître ses brebis dans le parc photovoltaïque de temps en temps, mais ce serait pour l’entretenir. Si c’est possible… L’étude anticipe un impact "significatif" sur la végétation, et donc sur l’activité pastorale, du chantier à venir: "L’implantation d’un parc photovoltaïque au sol implique donc l’abandon pastoral de la zone sur une durée de dix ans".

La suite – enquête publique, possibilité de déposer le permis de construire, mais aussi exposition aux recours – s’annonce musclée.