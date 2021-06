Ils fabriquent une harpe électrique... pour protéger les abeilles des frelons asiatiques

Et paf le frelon ! Au domaine Château Paquette, à Fréjus, des élèves de seconde du lycée Thomas-Edison de Lorgues ont présenté au public un drôle d’outil.

Un instrument de musique? Non.

Une harpe… électrique! "C’est le même principe qu’une raquette à moustiques, compare Édouard Jacquet, le producteur de la machine. Seulement, les fils sont plus espacés car elle protège les abeilles des frelons asiatiques."

Une mini-société

Place à la démonstration. Derrière deux ruches, Arthur Hassler active le boîtier électronique du Mellon’harp: "Les frelons touchent les fils et s’électrocutent."

Séduits par l’efficacité du produit, des clients repartent rapidement avec le produit. Les adolescents ont joué les commerçants comme des chefs… d’entreprise.

Car les lycéens, en classe de science de l’ingénieur, ont développé leur outil grâce à leur mini-société. "Nous exerçons dans le cadre du dispositif ‘‘Entreprendre pour apprendre’’. Chaque année, les élèves déposent leur candidature pour un poste dans l’entreprise. Certains sont PDG, d’autres des responsables de services", détaille Olivier Cerri, le professeur et encadrant.

Cette année, vingt adolescents ont été sélectionnés pour proposer un projet. "Nous cherchions quelque chose qui puisse nous démarquer. Nous avons rencontré Alain Sisteron, apiculteur et président de l’union des apiculteurs professionnels et amateurs du Var. Il nous a montré sa harpe électrique. On s’est tous dit qu’on allait faire ça. L’avantage, c’est que chacun de nous avait quelque chose de particulier à apporter selon nos compétences", explique Arthur Hassler, le PDG.

Le prix innovation décerné

Une fois construit, le produit a fait parler de lui. Facile ? La cagnotte participative, lancée en ligne par les élèves pour subvenir à l’achat des matériaux, a aidé. "On a pu récolter 1.200 euros. Ça a permis la production de dix outils. Et les dons venaient beaucoup d’apiculteurs", précise l’adolescent.

Il faut dire aussi que le prix "innovation régional", attribué dernièrement à l’équipe, a motivé le rapport de confiance. Les lycéens en classe de science de l’ingénieur concourent désormais pour le national. S’ils remportent l’étape, direction le concours européen!

Construite en une semaine, la harpe électrique Mellon’Harp pèse en moyenne un kilo et coûte 90 euros. Autonome, elle fonctionne à l’énergie solaire. Elle mesure 85 centimètres de hauteur pour 53 centimètres de largeur.



En bas, à droite, un boîtier électronique permet de l’allumer via un petit bouton rouge. Une fois ce dernier enclenché, un frelon qui passe dans les fils subit une décharge électrique comprise entre 1.200 et 1.800 volts. Une fois électrocuté, mais pas tué, le frelon tombe dans un petit réservoir au préalable rempli d’eau pour se noyer.