"C'est l'ivresse pure de découvrir un monde": pionniers, aventuriers, ces spéléologues azuréens racontent le côté obscur de la Terre

"Découvrir une galerie nouvelle, c’est fabuleux! C’est ce que j’ai appelé dans un de mes bouquins “l’ivresse de la découverte". L’ivresse pure de découvrir un monde."

Ce monde obscur, le Niçois Michel Siffre l’a porté en pleine lumière, en 1962, quand il s’est arraché au gouffre du Scarasson devant les médias du monde entier. Il venait de passer deux mois sous terre, dans la haute Roya. Un petit pas pour lui, un grand pas pour la spéléologie. "J’ai donné un écho grand public à cette discipline. Cela m’a souvent valu les reproches des spéléologues... Mais c’est le jeu!", sourit l’octogénaire.

Soixante ans plus tard, l’Homme a marché sur la Lune et continue d’explorer la Terre. Son côté obscur. Cet univers calcaire qui fascine et terrifie à la fois. "Ca réveille de vieilles histoires que l’on raconte dans les livres d’enfant, admet Renaud Carassou-Maillan, responsable du Spéléo Secours Français 06. Le mystère, la peur du noir, du froid, d’être enfermé sous terre... Pour certains, c’est très angoissant. Mais une fois qu’on les emmène sous terre, ils dédramatisent".

Sur les traces de l’eau

Démystifier. Raconter. Partager les splendeurs cachées. Mais aussi ressentir le frisson de l’inconnu. Découvrir. Parcourir. Cartographier. Et même comprendre le cheminement de cette eau qui devient si précieuse. Voilà les missions des spéléologues. Ceux d’aujourd’hui comme ceux qui ont tracé la voie, Alfred-Edouard Martel en tête. Ce protagoniste de l’exploration de Bramabiau (Gard) en 1888, acte fondateur de la spéléologie, a d’ailleurs donné son nom à un club niçois.

Les Alpes-Maritimes en comptent une dizaine, pour 180 spéléologues fédérés et 400 pratiquants. Ils ont déjà recensé 3.650 cavités, et continuent d’en découvrir. Galeries sculptées par l’eau, puits vertigineux, stalactites, stalagmites... Des Préalpes d’Azur à la haute Roya, notre département abrite un monde où les seuls pensionnaires sont les chauves-souris.

Des spots connus

Gare à ne pas troubler leur sommeil, sous peine de les mettre en danger. La conscience environnementale progresse sous terre, aussi. "La spéléologie a connu un essor colossal grâce à l’évolution du matériel. Mais les spéléos sont aussi devenus beaucoup plus propres, écolos", observe l’explorateur antibois Jean-Paul Sounier.

Le monde des grottes réserve aussi quelques ouvertures au grand public, de Saint-Cézaire à Saint-Vallier, de Caille à Monaco. C’est dans ce monde que pionniers et héritiers de la spéléologie nous invitent à plonger ici. Une immersion au sens premier du terme.

L’Antibois Jean-Paul Sounier lors de sa récente plongée spéléo en Papouasie, avec l’Anglais Tom Chapman. Photo Robbie Shone.

"Le Graal du spéléologue, c’est de trouver de nouveaux espaces" "Le Graal du spéléologue, c’est de trouver de nouveaux espaces. Quand on découvre des zones calcaires dans des pays très lointains, où la spéléo n’existe pas, c’est le jackpot!". Ce Graal, Jean-Paul Sounier l’a touché du doigt en Papouasie Nouvelle-Guinée. Ce Graal, ll le caresse même depuis 1980, année où il participa à la première expédition française dans ce pays d’Océanie, à 14.600km d’ici. Depuis, l’Antibois compte seize "expés", dont une bonne moitié qu’il a organisées. A 72 ans, il a bouclé la dernière en date le 7 mars. "Un gros mois d’expé. Avant, ça en durait trois!" Terre reculée et mystérieuse, la Papouasie est devenue un terrain de jeu privilégié pour Jean-Paul Sounier. Cet Azuréen qui jouit d’une solide réputation dans le milieu spéléo a arpenté les Philippines, l’Algérie, Haïti, la Nouvelle-Zélande... Mais il cultive une affection particulière pour le massif des Nakanaï, qui s’étend sur 4000km2 en Papouasie. "Des cavités sportives et très belles, avec un calcaire clair, des tas de rivières souterraines, des endroits très concrétionnés, des stalatctites et stalagmites très blanches." Profonds siphons Cet hiver, Jean-Paul Sounier a emmené un groupe de vingt personnes, représentant six nationalités, dans "une zone à gros potentiel. Nous avons exploré 10km de galeries nouvelles, dont 8 qu’on a cartographiées. On a fait de belles grottes. On s’est bien éclatés! Mais on n’a pas trouvé un nouveau -1000." Jean-Paul Sounier entend par là ces plongées d’un kilomètre dans les entrailles de la Terre. Comme celle qui l’a conduit à -1052m, en 1995, lorsqu’il a organisé là-bas la première plongée spéléo. Un défi supplémentaire. "Si une personne reste coincée, le risque, c’est qu’il faut franchir un siphon. En Papouasie, il faudrait faire venir des spéléos d’Europe." En 1985, Jean-Paul Sounier et son équipe avaient découvert le gouffre de Muruk, "avec un siphon à la profondeur de 687m". Des "premières", il en compte un certain nombre. "L’avantage de la spéléologie, par rapport à beaucoup de sports nature, c’est que l’on découvre beaucoup de cavités où on est le premier à entrer. En Europe, en France, on arrive toujours à trouver des cavités. Voilà pourquoi les spéléologues sont des explorateurs."

"Oui, l'aventure existe toujours"

Dans son appartement niçois, ses murs couverts de photos narrent une vie hors du commun. Ses jambes, elles, disent le poids des années. Voilà déjà six décennies que Michel Siffre a impressionné le monde entier, en passant deux mois seul au fond du gouffre du Scarasson, dans le massif du Marguareis, à la frontière franco-italienne. La première de ses expériences hors du temps. À 84 ans, Michel Siffre n’a rien perdu de ses souvenirs.

Que représente la spéléologie à vos yeux?

La spéléologie et la géologie, ont été la grande passion de ma vie. Quand on a découvert le potentiel du Marguareis, ça a été formidable ! C’était une belle époque pour moi. J’avais tout l’enthousiasme de la jeunesse. J’ai été fidèle à la spéléologie jusqu’à il y a dix ans. Maintenant, je ne peux plus, je me traîne…

Où avez-vous effectué votre dernière descente?

Dans le fameux glacier souterrain qui m’a fait connaître, au Scarasson. Ça a été l’un des enchantements de ma vie d’y retourner. Il le fallait, car j’avais la mémoire de la découverte. J’ai vu l’évolution de la fonte du glacier pendant quarante ans : il a intégralement disparu. Ça corrobore tout ce que l’on sait sur le réchauffement climatique.

D’où vous est venue cette passion pour les grottes?

Quand j’étais enfant, mon père m’avait amené dans une grotte du village de mon enfance, dans l’Hérault. Je me suis passionné pour ça. De retour à Nice, avec mon copain de classe Marc Michaux, nous avons été dans la pyramide de Falicon. Nous avons mis un an à arriver au fond. C’est la meilleure période de ma vie !

Qu’est-ce qui a été le plus dur à supporter dans vos expériences hors du temps?

Au Scarasson, c’était le froid. Après, le plus dur, c’était la privation sociale. J’ai pris tous les risques. Il fallait toujours gagner. Je me suis parfaitement adapté, grâce à un mental d’acier. Je suis issu d’une famille de paysans de l’Hérault, des gens durs au mal…

« Ce qui m’a le plus passionné, c’est de pénétrer dans l’inconnu. »



Quel regard portez-vous sur l’évolution de la spéléologie?

La spéléo devient de plus en plus scientifique. Et le matériel a évolué. Avant, on avait la peur que la corde cède. Aujourd’hui, vous vous jetez dans le vide sans cette peur !

L’esprit d’aventure est encore là?

Oui, l’aventure existe toujours. Les spéléologues découvrent de nouvelles galeries, dans un monde qui s’est ouvert. Ils prennent autant de risques qu’avant, sinon plus, car ils descendent beaucoup plus bas.

C’est en partie votre héritage?

Il y en avait de meilleurs que moi. Moi, j’ai donné un écho grand public à cette discipline. Cela m’a souvent valu les reproches des spéléologues… Mais c’est le jeu !