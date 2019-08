"Il n’y a pas de douche, ni de WC, ni de lavabo": à quoi ressemble la vie de Greta Thunberg à bord du Malizia II?

Bateau de la classe des Imoca 60, Malizia II n’est pas un voilier de croisière mais un engin de course à l’intérieur dépouillé, puisqu’optimisé pour la compétition.

>> RELIRE. PHOTOS. Greta Thunberg est partie vers New York à bord du Malizia II, suivez son voyage zéro-émission en direct

Si aucune modification majeure n’a été apportée à sa structure pour cette Transatlantique avec des novices, quelques ajustements ont été réalisés comme confié par Boris Herrmann à Ouest-France.

"Nous avons installé des rideaux devant les deux couchettes du bord - bâbord et tribord - pour qu’il y ait un peu plus d’intimité. Plus un petit espace privé devant, pour Greta et son père. Chacun aura sa couchette et pourra fermer ses rideaux pour rester un peu seul ou pour dormir." Summum du luxe, des matelas ont fait leur apparition.

"Comme au camping ou presque"

Pour le reste, les conditions seront parfois spartiates, comme lors des courses à grande vitesse au large.

"On va faire comme si c’était une course ou un convoyage, que nous faisons souvent aussi avec des femmes. Bien sûr, il n’y a pas de douche, ni de WC, ni de lavabo à bord. On improvise avec des lingettes et un seau… En fin de compte, ce sera comme au camping sauvage ou presque… un sac de couchage, des vêtements polaires, un petit réchaud à gaz et la vue à 360° sur l’horizon. Parfois, c’est très joli. À mon avis, les mouvements inhabituels à bord, et permanents, seront le plus grand défi pour eux. Le reste, ce seront des petits inconvénients."

Et effectivement, la première sortie d’entraînement avant le grand départ du 14 août a provoqué quelques nausées chez Greta Thunberg. Et si la jeune activiste pose depuis avec le sourire, la mer n’est pas des plus calmes. D’autant que les skippers ont pris l’option du Nord, au lieu de suivre la route des Alizés, réputée moins tumultueuse.

"Ce sera une traversée historique, longue et sûrement difficile à certains moments, prédisait Pierre Casiraghi. Le plus dur est de laisser la famille à la maison, mais nous sommes prêts et le bateau aussi".