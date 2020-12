"Il faut protéger la Méditerranée": un millier de scientifiques réunis à Monaco lancent un appel à la responsabilité de chacun

Les scientifiques feront cet après-midi une déclaration commune pour « faire progresser la santé et le bien-être humains en empêchant la pollution des océans ». Cette déclaration sera lue lors de la séance de clôture du symposium « Human Health and The Ocean in a Changing World » qui se tient à Monaco et virtuellement depuis hier et jusqu’à ce soir, sous le Haut Patronage du prince Albert II de Monaco.

Cette déclaration résumera les principales constatations et conclusions de la Commission monégasque sur la santé humaine et la pollution des océans. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que toute vie sur Terre dépend de la santé des mers. Elle présente un appel à l’action - un message urgent, adressé aux dirigeants de tous les pays et à tous les citoyens.

La déclaration doit être approuvée par les scientifiques, les médecins et les acteurs mondiaux qui ont participé au symposium, en personne à Monaco, et virtuellement dans le monde entier.