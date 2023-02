"Il faut dire à ses enfants qu'un truc qui flotte dans la mer est une anomalie": Jean Dujardin à Monaco pour un documentaire sur les baleines

Soutenu par la Fondation Prince Albert II, projeté dans les écoles de Monaco dès ce vendredi, et voué à voyager de par le monde, le film-documentaire Les Gardiennes de la Planète a été présenté en avant-première ce jeudi soir, au Grimaldi Forum, en présence du Prince et ses neveux et nièce, Pierre, Andrea et Charlotte Casiraghi.

Quelques heures avant la projection, Monaco-Matin s’est entretenu avec le réalisateur Jean-Albert Lièvre, et l’acteur Jean Dujardin, qui prête sa voix à une baleine pour immiscer le spectateur dans l’univers méconnu et fascinant de ces cétacés qui ont tant à nous apprendre.

Une plongée dans le monde à l’envers, où les sons forment les seuls repères à la vie. Un univers où les baleines communiquent par des chants qui portent à 1 000 km et forment un réseau social séculaire. Pédagogique mais jamais culpabilisateur, l’œuvre éduque le spectateur sur les sentiments qui animent les baleines, jusqu’à l’inviter à se forger son propre avis sur les sévices infligés par l’Homme à ses congénères.

Un projet inspiré du poème de Heathcote Williams, Whale Nation. Epoustouflant.

Vous lancez un message d’alerte sans tenir un propos anxiogène. C’est essentiel pour être audible ?

Jean-Albert Lièvre : Il faut laisser les gens réfléchir tout seul, ils sont suffisamment intelligents. On a projeté le film devant 900 jeunes enfants de quartiers difficiles, je pensais qu’il serait peut-être difficile de les accrocher et ils ont été passionnés, m’ont agrippé à la fin du film pour me poser plein de questions. Ils étaient concernés.

Jean, comment rentre-t-on dans la peau d’une baleine ?

Jean Dujardin : J’ai été très scolaire et très à l’écoute. C’est ce que j’aime aussi, avoir des nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes. J’ai fait ce métier-là pour ça, pour apprendre des choses, me sentir un peu moins con chaque jour. J’ai l’impression que je me cultive plus entre 20 et 50 ans, qu’entre 0 et 20.

Parce que maître de vos choix…

J.D. : Exactement, parce que j’ai le choix de le faire et je fais peu, voire pas de voix-off. Le producteur Julien Seul pensait même argumenter pour me faire venir sur le projet alors que dans mon esprit j’avais déjà dit oui. Quand je vois sa beauté, je suis content et fier de pouvoir prêter ma voix, et un peu d’image, pour essayer d’éclairer le film.

"Les chants des cachalots, c'est plus du rap"

Un film qui ne tombe pas dans les travers de la culpabilisation…

J.D. : Je me méfie toujours des acteurs qui d’un coup lèvent le poing en culpabilisant les gens, je n’ai pas du tout envie de ça. Le film n’aurait été que ça, je n’y serais pas allé. Mais là, j’avais le sentiment que je pouvais accompagner la sensibilité de Jean-Albert.

C’est une expérience sensorielle dans un océan de sons insoupçonnés. Et puis il y a cette bande-son qui va jusqu’au rock psychédélique et des séquences aux airs de clips des Pink Floyd...

J.D. : C’est vrai que la baleine qui vole, c’est un peu psyché ! (il se tourne vers Jean-Albert) Tu étais drogué à ce moment-là ? [rires]

J.-A.L. : [rires] J’avais d’ailleurs prévu de mettre les Pink Floyd. Je voulais que la musique corresponde à l’univers des baleines puisque chaque baleine à son chant, et chaque espèce un type de chant. Les baleines à bosse, c’est plus du classique. Les cachalots, plus du rap. Les baleines boréales, du jazz. Je voulais que cela reflète cette ambiance donc on a énormément travaillé la bande-son effectivement. Que le spectateur soit sous l’eau, où il n’y a que les sons qui permettent de s’orienter, puisque très rapidement il n’y a plus du tout de lumière et toute la vie fonctionne avec les ondes sonores. Même les végétaux sont sensibles aux modifications sonores, on a constaté que dans les zones de chantier les coraux et les algues au loin sont perturbés.

"On ne sait plus trop ce qu'est la contemplation"

Le film progresse comme une douce rêverie…

J.D. : On n’a plus trop l’habitude d’avoir ce rythme un peu méditatif, parce que les plateformes, la vie imposent une espèce de rythme effréné. On ne sait plus trop ce qu’est la contemplation. C’est déjà quelque chose que tu t’offres rarement dans ta vie, mais au cinéma c’est comme si on avait besoin absolument de combler le vide. Quand j’ai enregistré la voix, j’ai bien aimé que les vides soient plus importants que les pleins. J’ai bien aimé cette alternance-là. Tu poses la voix, tu regardes ce que cela donne et tu laisses infuser. Ton cerveau fait le travail.

Dans son livre L’Homme et l’Océan, le prince Albert II regrette que nous connaissions mieux l’espace que nos océans.

J.D. : C’est ça, l’extraterrestre est en bas.



Vous avez d’ailleurs introduit le « petit train » de satellites Space X dans le documentaire, pour alerter sur le déséquilibre qu’il peut induire sur les océans ?

J.-A.L. : Depuis qu’on voit le ciel on essaye de communiquer avec des sociétés intelligentes là-haut. On a fait des lignes à Nazca (Pérou) dans le désert, on a envoyé des ondes radio, la sonde Voyager. Je crois à la société intelligente ailleurs mais on n’a jamais eu de réponse parce que c’est tellement loin, alors qu’ici, entre Monaco et la Corse, dans le courant Ligure, il y a des familles de cachalots et de rorquals qui vivent en société et se réunissent et avec lesquelles on pourrait essayer de communiquer.

"Qu'ils arrêtent de produire ces plastiques"

On (re) découvre les qualités sensorielles de la baleine qui relèvent de la haute technologie. Sa sagesse aussi. Mais elle reste mystérieuse et a même incarné le mal comme dans Moby Dick ?

J.D. : Oui, il n’y a pas forcément eu des bons attachés de presse.

J.-A.L. : L’histoire vraie de Moby Dick, c’est l’Essex. Un cachalot qui à force d’être chassé a chargé le bateau pour se défendre, et l’a coulé.

J.D. : Mais comment on pourrait communiquer avec les baleines ?

J.-A.L. : Des phrases et sous-phrases ont été décodées déjà, pour essayer de repérer un mot ou une sonorité qui reviendraient. On leur envoie des messages pour voir comment elles réagissent.

J.D. : Tu disais qu’on pouvait apprendre des mots à des belugas…

J.-A.L. : Il y a des bélugas, des dauphins et des orques qui ont appris à répéter des mots humains en captivité. Ils disent « Hello », « How are you », « I’m good ». Nous, humains, n’avons jamais réussi à dire un mot de leur langage.

Jean, s’investit-on différemment quand il s’agit de défendre une cause plus qu’une œuvre ?

J.D. : J’en sais rien, ça se fait très simplement en fait, de façon très citoyenne. J’aime pas les grands mots mais c’est vrai. C’est dans l’ordre des choses, j’ai envie que les gens se l’approprient, que la presse fasse son métier, c’est-à-dire qu’elle nous apprenne des choses et non pas qu’elle les commente. Donnez nous l’envie que ça se passe mieux.

Le message qu’il faut protéger la planète Terre/Mer a pris ?

J.D. : J’ai l’impression que la jeune génération s’affirme beaucoup plus sur l’écologie, c’est très spontané. Il n’y a vraiment pas longtemps on ne se posait pas plein de questions. On était capable de balancer son mégot dans la rue. Même si ça paraît évident maintenant, il faut dire à ses enfants que c’est une anomalie un truc qui flotte dans la mer. A Béziers, avec une ONG, on a ramassé en deux heures cent kilos de saloperie dans des digues, c’est désespérant que la marée ramène ça. Et encore j’ai le sentiment qu’en France il y a une sensibilité à cela et qu’on est en train de se bouger.

Comme disait Jean-Albert, il faut prendre le problème à la base et demander aux industriels, plutôt que d’avoir un logo écolo, d’arrêter de produire ces plastiques. L’ironie, c’est qu’on se servait de la baleine pour produire énormément de choses et que le plastique est arrivé comme une solution, sauf que c’est un cercle vicieux et maintenant les baleines ingurgitent cette merde.

J.-A.L. : Je crois beaucoup à la recherche et à la science pour trouver des procédés de substitution. Carl Sagan [scientifique et astronome américain, nldr] disait qu’on est à l’adolescence de notre civilisation. On fait des bêtises encore. On est là depuis 200 000 ans ; les baleines sont là depuis 40 millions d’années.