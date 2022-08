"Il faut aussi savoir s’adapter": les baigneurs comprennent la décision de Cagnes de couper l’eau des douches des plages

Vannina se pointe à la douche et se fige avant de presser le bouton. Une affichette annonce la couleur: l’eau est coupée pour cause de sécheresse.

Après Menton et Roquebrune, c’est au tour de Cagnes-sur-Mer d’avoir pris cette décision dans le département, depuis vendredi. "Ça m’a dérangé parce que je ne peux pas me rincer, avoue Vannina. C’est un peu égoïste mais il faut aussi savoir s’adapter. C’est bien dans ce contexte de sécheresse".

"D’habitude ça tourne à deux ou trois douches par minute"

Sur les galets de la plage du Cros, les baigneurs sont clairsemés en ce samedi après-midi. La plupart comprennent cette décision. "Ce n’est pas une mauvaise idée, prolonge Linda. Si les gens veulent prendre une douche, ils rentrent chez eux, ce n’est pas dramatique."

"Pour l’instant, ça ne râle pas", confirme un maître nageur. Qui approuve la décision: "D’habitude, ça tourne à deux ou trois douches par minute. Et c’est en circuit ouvert, c’est de l’eau qui part directement à la mer. Les gens s’en servaient pour se rafraîchir: on les voit se lever de leur serviette pour aller prendre une douche, sans même aller se baigner. Rincer les choses, ça va. C’est problématique quand c’est du gâchis."

"Déjà que les galets, ce n’est pas confortable…"

La plage n’est pas bondée. Et ils sont plusieurs à se demander pourquoi d’autres communes ne le font pas. "Ça aurait été mieux de le faire en début de saison, souffle Elsa. Là, la pluie va arriver. Et ce n’est pas sur les galets qu’il y a le plus de monde. À Juan-les-Pins, c’est une horreur. Déjà que les galets, ce n’est pas confortable, si en plus ils coupent l’eau des douches…"