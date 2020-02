"Il est essentiel aujourd’hui de créer des zones protégées": Monaco au chevet des coraux

Après la littérature, place à la médiation sur les coraux. Le Musée océanographique a choisi de teinter son programme d’activités d’une sensibilisation à la protection des coraux. Qui se traduira à partir du printemps par un parcours thématique, ainsi que des rendez-vous pour les scolaires et les familles.

En parallèle, les équipes préparent une grande exposition virtuelle et interactive qui sera visible dès le 20 juin dans la salle de la Baleine, au premier étage du musée.

Baptisé "Immersion", le projet proposera au visiteur de plonger virtuellement sous la Grande barrière de corail, pour y découvrir sa faune et son atmosphère. Le récif et son environnement devraient être reproduits sur une installation d’écrans au sol et sur une structure haute de dix mètres pour retranscrire ce site singulier au large de l’Australie.

Plus grand récif corallien au monde, la Grande barrière de corail s’étend sur plus de 2.000 kilomètres. Et, comme les glaciers et les banquises, est victime des dérégulations climatiques et de la main de l’homme. Environ 30% des récifs de la zone Nord, ont déjà disparu.