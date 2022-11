Hausse des températures, montée de la mer, pénurie de nourriture... Voici les principaux enjeux de la COP27

Près de 200 pays se réunissent du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Egypte, pour la 27e conférence de l'ONU sur le climat. Le but? "Agir sur un éventail de questions essentielles pour faire face à l'urgence climatique", indique l'Organisation des Nations Unies.

Un thème différent sera abordé chaque jour: financements, sciences, jeunesse et générations futures, décarbonisation, agriculture, inégalités des genres, eau, énergie et biodiversité. Le dernier jour sera consacré aux solutions.

"Face à une crise énergétique croissante, à des concentrations record de gaz à effet de serre et à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux, la COP27 cherche à renouveler la solidarité entre les pays et à matérialiser les engagements historiques pris avec l’Accord de Paris, pour les personnes et pour la planète."

Voici un état des lieux des principaux enjeux, à quelques jours de la rencontre.

Hausse de la température de la Terre

L'accord de Paris sur le climat, conclu en 2015, fixe pour objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en-dessous de 2°C, et si possible à 1,5°C, par rapport à l'ère préindustrielle.

Les engagements internationaux laissent la Terre sur la trajectoire d'un réchauffement de 2,6°C d'ici la fin du siècle, a alerté l'ONU fin octobre.

Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, enregistrant une hausse des températures d'environ +0,5°C par décennie, soit plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire, au cours des trente dernières années, a indiqué l'ONU ce mercredi 2 novembre.

Pénurie d'eau et de nourriture

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont "extrêmement vulnérables" aux impacts du changement climatique, avec un "risque très élevé" de pénurie d'eau et de nourriture, a alerté Greenpeace ce mercredi.

Selon une étude publiée en septembre à laquelle de nombreux auteurs ont contribué, le Moyen-Orient se réchauffe à un rythme quasiment deux fois supérieur à celui de la moyenne mondiale, ses plus de 400 millions d'habitants se trouvant menacés de vagues de chaleur extrêmes, de sécheresses prolongées et d'une élévation du niveau de la mer.

À certains endroits, les températures maximales pourraient dépasser 56°C, s'alarme l'ONG, déplorant que "les pollueurs historiques" refusent d'appliquer le principe du "pollueur-payeur".

Les pays producteurs de pétrole de la région, Arabie saoudite et Emirats arabes unis en tête, promettent d'atteindre la neutralité carbone et d'investir davantage dans les énergies alternatives, mais la plupart des observateurs mettent leurs engagements en doute.

Les crises liées à la guerre, aux catastrophes météo ou à la pandémie ont ébranlé les systèmes alimentaires mondiaux et fait basculer des millions de personnes dans la faim et la pauvreté.

Inondations, sécheresses et vagues de chaleur frappent en effet les récoltes de l'Europe à l'Asie, menacent de famine la Corne de l'Afrique. Et les experts préviennent que cela pourrait n'être qu'un début.

Montée inexorable du niveau de la mer

Avec le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer Méditerranée, l'Egypte pourrait perdre l'un de ses trésors: Alexandrie, avec son port, ses ruines antiques, ses six millions d'habitants.

Le scénario du pire a déjà été écrit par le groupe des experts climat de l'ONU (Giec): en 2050, "la mer montera d'un mètre". Alors, elle engloutira "un tiers des terres ultra-fertiles du delta du Nil et des villes historiques comme Alexandrie seront inondées".

Chaque année, la cité d'Alexandre le Grand s'enfonce de trois millimètres, fragilisée par les barrages du Nil en amont qui empêchent le limon de venir consolider son sol et par le forage de gaz en mer. En face, la mer monte d'autant, sous l'effet du réchauffement et de la fonte de la calotte glaciaire.

Sans compter les événements météorologiques extrêmes - hausses de températures, précipitations rares, épisodes neigeux inédits - auxquels les Alexandrins sont confrontés.

Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, avait fait ses "adieux" à Alexandrie, dans un discours qui a glacé le sang des Egyptiens, lors de la COP26 l'année dernière à Glasgow.

Coûts pour les pays pauvres

Les vagues de chaleur, à l'intensité accrue par le changement climatique, ont un coût qui se compte en milliers de milliards de dollars pour le monde mais leur impact économique est bien plus important pour les pays les plus pauvres, renforçant ainsi les inégalités, a calculé une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances ce vendredi.

Entre 1992 et 2013, les périodes de chaleur extrême ont coûté environ 16 milliers de milliards de dollars à l'économie mondiale, selon cette étude.

Alors que dans les pays les plus riches, les pertes équivalaient à 1,5% du PIB annuel par habitant, pour les pays les plus pauvres, ce coût était de 6,7%.

La raison de cette différence est simple: les pays les plus pauvres sont pour beaucoup ceux situés au niveau des tropiques, ayant donc un climat plus chaud. Ainsi, lors d'une vague de chaleur, les températures deviennent exceptionnellement hautes.

Ces résultats résonnent fortement à quelques jours de l'ouverture de la COP27. La question des compensations réclamées par les pays les plus vulnérables, disproportionnellement affectés quoique les moins responsables du changement climatique, devrait y être l'un des points de débat clé.