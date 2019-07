Happy Hand Monaco veut lier handicap et écologie

Le handicap la touche depuis longtemps. Pas directement sur sa personne, mais c’est tout comme.

Joe François a une fille en situation de handicap. Et voir toutes les portes qui se fermaient sur son chemin, elle ne pouvait plus le supporter. Alors, elle a créé l’association « Happy Hand », dans un premier temps en France il y a quelques années, puis à Monaco il y a peu, dont le but est « de contribuer à l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans une démarche écologique et plus globale du respect de la nature et du vivant » selon sa documentation.

En clair, l’association organise des événements, des journées de loisir où tout le monde est le bienvenu, qu’il soit handicapé ou non : « Il y a beaucoup de structures qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Pourtant, tout devrait être conçu pour leur être accessible à elles aussi. Ça s’appelle l’Universal Design et c’est inscrit dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et c’est ce que nous faisons. Il y a des personnes différentes. On va faire des choses avec elles, et pas pour elles » explique Joe François.

Sous une bonne étoile

Le premier événement de « Happy Hand Monaco », c’était cette soirée disco organisée à la Rascasse il y a bientôt deux semaines. Patte d’éléphants et boules à facette étaient de sortie. Et tout le monde, en situation de handicap ou non, a passé une excellente soirée ensemble, en présence du parrain de l’association Patrick Moya, et de la marraine, Mado la Niçoise.

L’artiste niçois Moya a accepté de créer et de dédicacer des t-shirts spécialement pour l’association.

Il est très sensible au handicap : « D’aussi loin que je me souvienne, la perspective d’un handicap m’a toujours fait très peur. C’est peut-être pour cela. »

Alors dans son monde virtuel, sur la plateforme Second Life, Patrick Moya créé des expositions accessibles à tous : « Je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap sur Second Life. Beaucoup de grosses associations américaines sont présentes dans le monde virtuel, et ils sont nombreux à visiter des expositions que j’ai faites, et qu’ils n’auraient pas pu visiter dans le monde réel. »

L’association souhaite créer un « éco lieu » qui comprendra une ferme pédagogique un centre équestre, et un lieu de maraîchage. Un lieu conçu pour tous, pour rendre l’écologie inclusive.