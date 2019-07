Handiplage, c’est reparti au Larvotto !

Première semaine en dents de scie pour le handiplage du Larvotto. Si les habitués continuent de venir, il n’y a pas foule sur la plage normalement bondée dès les premiers rayons du soleil.

Et pour cause. La semaine dernière, un jour après l’inauguration de la saison, une « pollution organique » de l’eau a été constatée, et le drapeau rouge hissé, à la suite d’« une erreur de manipulation humaine qui a conduit au débordement d’une vidange d’eaux usées dans le collecteur d’eaux pluviales du Larvotto ». Les analyses d’eau diligentées s’avérant de bonne qualité, la baignade a été de nouveau autorisée le 3 juillet. Mais cela a-t-il perturbé les activités de handiplage ?

« Polluée ou pas polluée c’est pareil »

Ce n’est pas ces petits soucis qui vont venir entacher le plaisir de Sergueï et Renato, fidèles au site handiplage. « Polluée ou pas polluée, c’est pareil. L’eau était déjà polluée avant de toute façon », lâche ce dernier dans un éclat de rire. Sami, handiplagiste acquiesce, « À part mardi où le site était complètement fermé à cause de la contamination, les travaux d’extension et la pollution de l’eau ne changent pas grand-chose. Les habitués continuent de venir ». Mais une de ses collègues constate tout de même, « il y a un léger impact, la plage est plus vide que les années précédentes. Ça refroidit les gens ».

Quid de l’année prochaine ?

Les professionnels sont davantage inquiets pour l’été 2020 avec les travaux de réaménagement qui s’annoncent dès l’automne prochain. La question de l’accessibilité des plages est au cœur des discussions. « C’est surtout pour eux que ça nous embête… Les restaurants ont déjà reçu les indications mais pour la plage et le handiplage on ne sait toujours pas », explique Sami. Les handiplagistes peuvent être rassurés, les plages resteront accessibles au public durant les saisons estivales.

Ouvert 7j/7

Pour rappel, les handiplages ce sont des accompagnateurs présents tous les jours sans interruption jusqu’au 1er septembre pour aider les personnes âgées et en situation de handicap à profiter de l’eau comme tout un chacun. Totalement gratuits et libres d’accès, les sites sont ouverts jusqu’à 16 h 30. Parasols, chaises adaptées et « Tiralo », tout est fait pour que les personnes se sentent le mieux possible.