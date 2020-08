Gros plan sur les méduses, ces créatures qu’on adore détester au Musée océanographique de Monaco

Elles n’ont ni cœur, ni cerveau, ni squelette, et pas d’yeux. Est-ce pour cela qu’on adore les détester? Ou pour leur mouvement gracile, fluide et hypnotique?

On n’a pas vraiment la réponse à cette question. Ce qui est sûr, c’est que le bassin des méduses, au Musée océanographique de Monaco, est l’une des attractions préférées des visiteurs. Thomas Richard, technicien aquariologiste au musée, en charge du bassin des méduses, a sa petite idée à ce sujet: "C’est un animal particulier. C’est très hypnotique."

À sa façon d’en parler, on comprend assez vite qu’on a affaire à un mordu des cnidaires (la famille à laquelle appartiennent les méduses). Alors on en a profité pour faire un tour d’horizon du sujet en quelques points.

Les méduses de chez nous

Elles sont rouges ou violettes, selon la perception que l’on a des couleurs, et elles font frémir le baigneur qui sommeille en chacun de nous. Ce sont les pélagies. Des créatures particulièrement désagréables. "Elle a des longs filaments, jusqu’à deux ou trois mètres. Quand vous la voyez, c’est déjà trop tard."

On est un peu surpris de ne pas les voir dans les bassins, mais il y a une bonne raison: "Nous n’avons pas de pélagies parce qu’elles mangent d’autres méduses. Donc, il faudrait élever d’autres méduses pour les nourrir." Quand on vous dit qu’elles ne sont vraiment pas sympathiques…

Seul bon point pour elles : elles sont un mets de choix pour les tortues.

Une reproduction étrange

"Les méduses partent de presque rien. D’un petit polype", explique Thomas Richard. Ce polype va donner naissance à une multitude de petites méduses.

Il y a même une méduse, au Japon, qui est presque éternelle. "Quand elle sent qu’elle arrive à la fin, elle redevient un polype, et de là, sortent plein d’autres méduses, avec le même patrimoine génétique."

Une sorte d’immense tribu de clones. Autant dire que si les prédateurs ne sont plus dans les parages, c’est l’invasion assurée.

Tentacules fatals

"Il y en a qui sont plus ou moins urticantes. Il y a des spécimens très agréables à observer et très peu urticantes, comme la méduse “œuf au plat”. Les pélagies sont très urticantes, mais il y a pire", poursuit Thomas Richard.

Il y a toujours pire ailleurs. Et comme souvent, cet ailleurs, c’est l’Australie. Au milieu des grands requins blancs et des crocodiles de mer, vit un spécimen qu’on n’a pas du tout envie de rencontrer: "La chironex est une petite méduse qui vit dans les eaux australiennes. Elle est quasiment invisible avec de très longs filaments, et elle est mortelle."

Finalement, tout bien réfléchi, les pélagies, c’est pas si mal.