Greta Thunberg va traverser l'Atlantique avec Pierre Casiraghi sur Malizia II

Elle est une figure de l’engagement pour l’environnement. Militante pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg n’a que 16 ans mais son nom et son visage sont connus dans le monde entier depuis sa prise de position contre l’inaction face aux changements climatiques lors de la COP24 en décembre 2018.

L’adolescente, qui a entamé une croisade pour faire entendre sa voix, est autant appréciée que critiquée. Lors de sa récente intervention à l’Assemblée nationale, sa présence a d’ailleurs fait débat au sein de l’hémicycle français et sa prise de parole a été boycottée par une partie des élus de droite et d’extrême droite.

Le 23 septembre prochain, la jeune fille doit prendre part au sommet mondial du climat des Nations Unies à New York. Et pour s’y rendre, celle qui refuse de monter dans un avion par rapport à ses convictions environnementales à trouver un moyen de transport plus propre: le bateau.

"Fiers de traverser l’Atlantique à ses côtés"

Ainsi, elle sera l’invitée du Malizia II, le voilier Imoca 60 barré par Pierre Casiraghi et Boris Herrmann, qui prendra la mer pour une traversée transatlantique à la mi-août. L’équipage partira depuis l’Angleterre, où le bateau doit participer ces jours-ci à la Rolex Fastnet Race.

Pierre Casiraghi, fondateur du team Malizia qui sera co-skipper, lors de cette traversée de l’Atlantique, l’assure: "Greta est une ambassadrice qui délivre un message fondamental à la fois pour notre société et pour la survie des générations futures. Le team Malizia et moi-même sommes fiers de traverser l’Atlantique à ses côtés et de l’accompagner sur ce mode de transport qui est encore un des seuls aujourd’hui à ne pas émettre d’émissions fossiles. J’espère que cela va changer dans un avenir proche. Je respecte le courage de Greta de partir dans cette aventure, son engagement total, son sacrifice et son combat pour ce qui est probablement un des plus grands défis actuels de l’humanité. Je pense qu’il faut sensibiliser le grand public sur l’augmentation des émissions mondiales et de la pollution due à l’activité humaine. Convaincre les gouvernements et les institutions internationales de se mobiliser et d’appliquer les lois pour protéger l’humanité et la biodiversité, est de la plus haute importance pour l’avenir de notre planète."

"Greta a le courage de faire face à l’ignorance"

À bord, Pierre Casiraghi et le skipper Boris Herrmann auront la charge de la jeune Suédoise de 16 ans. "Pierre et moi sommes conscients de notre responsabilité, souligne Boris Herrmann. Nous nous assurerons que Greta rejoigne New York en toute sécurité. Je suis ravi que notre ambition sportive et notre projet à la voile puissent jouer un rôle dans la prise de conscience du défi le plus important auquel l’humanité est confrontée aujourd’hui. Je me sens honoré que Greta ait accepté notre proposition de traverser l’Atlantique à bord de Malizia, malgré le manque de confort pour elle."

Le skipper ajoute: "Greta a le courage de faire face à l’ignorance et l’injustice concernant la crise climatique. Je ne suis pas surpris qu’elle considère ce voyage comme tout à fait réalisable pour elle, tenant compte de son assurance à s’exprimer haut et fort même devant les personnes les plus puissantes de la planète."

Pour le grand public, les étapes de la traversée devraient être visibles depuis le site internet de Malizia (1).

1. https://team-malizia.com