Dans un message diffusé quelques minutes avant l’arrivée alors qu’ils naviguaient "avec beaucoup d’émotion" devant la statue de la Liberté, Pierre Casiraghi, fondateur de l’équipe et vice-président du Yacht-club de Monaco a tenu à saluer "le courage et la détermination de Greta qui a eu un comportement exemplaire à bord de Malizia II, malgré des conditions de vie extrême. Je tiens ensuite à remercier toute l’équipe de Malizia et de la Fondation Prince Albert II de Monaco et tous les nombreux soutiens que nous avons reçus pendant cette belle aventure à travers l’Atlantique".

Après son intervention à l’ONU, Greta Thunberg a prévu une tournée en Amérique du Nord où elle entend notamment partager ses convictions à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avant de rejoindre la ville de Santiago, au Chili, où se tiendra la COP25 en novembre.