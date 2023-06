On vous dit ce qu'est le Green Shift Festival, l'événement 100% monégasque et positif contre le réchauffement climatique

"On veut montrer qu’il peut y avoir de l’écologie et de la joie." D’entrée, le décor est planté par les organisateurs. Face à l’éco-anxiété, le Green Shift Festival se veut être un rendez-vous pas comme les autres. Car c’est en quelque sorte sa devise: parler de l’urgence climatique avec un état d’esprit positif.

Message à ceux qui voudraient s’investir dans la lutte pour le climat mais qui ne sauraient pas par où commencer: suivez les guides. Autrement dit les intervenants spécialisés dans l’environnement qui interviendront jusqu’à samedi. "C’est rassurant de partager l’expérience de personnes qui ont trouvé un point d’engagement", lancent les organisateurs qui ont à cœur d’accompagner le public.

Orchestré par la Fondation Prince Albert II, la Direction des Affaires culturelles de Monaco et les Rencontres philosophiques notamment, le festival monégasque va connaître sa toute première édition à partir de ce mercredi sur la promenade du Larvotto. Et l’idée vient tout droit d’une campagne de vidéos lancée en 2020 par la Fondation Prince Albert II appelée A green shift?. Cette dernière avait pour but de diffuser l’avis de scientifiques, d’entrepreneurs, de sportifs et d’artistes sur les "perspectives de changement qui pourraient nous permettre de bâtir un monde plus durable." Mais cette fois, la volonté était de prolonger cette initiative et surtout de mobiliser le grand public.

Lecture, documentaire, mini-concert acoustique…

Pour cela les organisateurs ont voulu jouer avec les émotions du public. À travers l’art. Lecture, film documentaire, mini-concert… Chaque soir, une production artistique en lien avec une thématique sera le point d’entrée d’échanges d’environ une heure entre intervenants spécialisés. Le premier soir par exemple (lire le programme ci-contre), l’écrivain et réalisateur Cyril Dion va interpréter Les Résistances poétiques, des poèmes écrits par ses soins et mis en musique par le compositeur Sébastien Hoog. S’ensuivront des échanges autour du thème "(Re) penser demain".

Un festival en plein air

Mise à part sa démarche par les émotions, d’autres atouts ont été mis en avant par le festival. Notamment sa tenue en plein air. Les organisateurs tablent ainsi sur la curiosité des personnes de passage sur la promenade du Larvotto pour attirer quelques spectateurs supplémentaires.

Une exposition photographique est également au programme. Les lauréats et finalistes des diverses catégories du prix de photographie environnementale 2023 voient leurs œuvres affichées sur la promenade du Larvotto jusqu’au 30 juillet.

Informations pratiques

Du 7 au 10 juin, de 19h à 20h30, sur la promenade du Larvotto (côté Rose des Vents).

Entrée gratuite, placement libre, réservation conseillée sur fpa2.org.

En cas de pluie, les organisateurs ont tenu à maintenir les évènements et vous donneront rendez-vous dans des endroits couverts à proximité de l’endroit initial. Le lieu sera communiqué sur leurs réseaux sociaux.