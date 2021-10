Grâce à la vente aux enchères d’œuvres de street art, l'UPAW remet 45 000 € à la Fondation Albert II

Alberto Colman, créateur et organisateur de l’Urban Painting Around the World (UPAW), un événement qui réunit depuis cinq ans les meilleurs artistes de street art à Monaco, vient de remettre à Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, un chèque de 45 000 euros.

Cette somme viendra soutenir l’initiative dédiée à la sauvegarde des phoques moines de Méditerranée : la Monk Seal Alliance.

L’édition 2021 de l’UPAW s’est déroulée du 4 au 8 juillet derniers au pied de la digue de Monaco, offrant aux artistes un cadre inédit pour réaliser leurs œuvres en live.

La somme reversée provient du bénéfice de la vente aux enchères de leurs tableaux qui s’est tenue le dernier jour de l’événement. Deux des onze artistes ayant participé cet été à la performance de street art, M. OneTeas et Tones, étaient également présents pour assister à la remise du chèque.

"Faire dialoguer l’art et la protection de la Planète"

Olivier Wenden a salué le travail accompli par l’UPAW, soulignant "que nous avons aujourd’hui besoin de trouver des solutions disruptives pour préserver l’environnement. Faire dialoguer l’art et la protection de la Planète, comme y parvient UPAW, est important pour sensibiliser le grand public. La Fondation est très honorée de recevoir ce don au titre de son action en faveur de la préservation du Phoque Moine, une espèce qui semblait avoir complètement disparu il y a vingt ans. La Fondation Prince Albert II de Monaco s’est engagée de longue date dans la conservation de cette espèce emblématique, soutenant des projets en Méditerranée depuis 2011. En 2019 une nouvelle étape est franchie avec la création de la Monk Seal Alliance, ayant pour ambition de démultiplier les actions existantes et d’intensifier les efforts concrets de protection de l’espèce".

En 2022 sur les Terrasses du Casino

Alberto Colman a rappelé les projets soutenus grâce aux précédentes éditions. "Les trois premières années, nous avons aidé le projet de la fondation visant à sauvegarder les chimpanzés en Ouganda. Et en 2020, nous avons contribué au projet BeMed luttant contre les plastiques en Méditerranée."

Cet événement de Street Art réunit chaque année des artistes de différents pays. En 2022, ils seront installés sur les Terrasses du Casino de Monte-Carlo. Ce sera également l’occasion de tenir le 2e Junior Challenge.