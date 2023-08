Gestion des ressources, labels écolos... Comment les professionnels du tourisme font évoluer leurs pratiques

Sous les plantes qui ornent leurs jardins, des pots en terre se cachent dans le sol. “Ce sont des oyas”, raconte Anne, qui gère avec Olivier, son mari, la maison d’hôtes Carpe diem, située à Callian, en plein cœur du Pays de Fayence.

Ces jarres en terre cuite, enfoncées dans le sol, permettent d’irriguer le sol seulement quand les plantes en ont besoin.

En pays de Fayence comme ailleurs dans le Var, l’eau est une ressource précieuse, à ne pas gaspiller.

Labellisée clef verte, la chambre d’hôte d’Anne et Olivier Faron propose un séjour durable sous le ciel varois.

Les oyas sont loin d’être le seul dispositif que ce couple engagé au niveau de l’environnement a mis en place.

"Notre maison est construite en briques alvéolaires, les murs sont peints à la chaux", explique Olivier. Une construction qui permet à la maison de respirer, sans emmagasiner la chaleur… même si la canicule commence à peser sur l’installation.

Sur le toit, des panneaux solaires ont été installés, tandis que pour économiser l’eau, des mousseurs agrémentent désormais les robinets de la maison.

"Avec la sécheresse, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête", poursuit Olivier.

Anne et Olivier Faron ont une maison d'hôtes à Callian, dans le Var et proposent un séjour durable. Photo Flora Zanichelli.

Plage durable dans le 06

Partout, l’eau est au cœur des préoccupations. A la plage Baia Bella à Beaulieu, l’eau de pluie est récupérée pour l’arrosage… Mais pas seulement. L’eau des douches est récoltée et directement reversée dans les plantes, par un système d’arrosage intégré.

Située sur la plage de la Petite Afrique, la structure est gérée par Agathe et Baptiste, frère et sœur dans la vie. Leur famille possède plusieurs structures sur la Côte, toutes engagées dans des démarches vertueuses.

"Mais à Baia Bella, on a vraiment poussé l’expérience au maximum", affirme Agathe.

Sur les tables, un QR code permet aux clients d’en savoir plus sur la démarche engagée de ce lieu idyllique, planté au pied des falaises azuréennes.

"Au début, les gens étaient étonnés, s’amuse Agathe. On leur servait de l’eau issue de la fontaine à eau, dans des carafes. Même notre père était dubitatif, il avait peur que cela ne fasse pas assez standing."

Mais la fratrie tient bon et aujourd’hui, plus personne ne s’en étonne. Ils ont même réussi à fidéliser une clientèle, qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte, lors des journées de ramassage des mégots et déchets sur la plage.

Dans le jardin d'Anne et d'Olivier, des oyas permettent de diffuser l'eau quand les plantes en ont besoin. Photo Flora Zanichelli..

Créer du lien

Organisées avec des associations locales engagées dans la protection de l’environnement, ces rendez-vous bi-annuels sont l’occasion d’échanger avec les acteurs locaux. Et d’élaborer, pourquoi pas, de nouveaux partenariats.

C’est aussi auprès de l’association Demain en pays de Fayence, très engagée sur la transition écologique, qu’Olivier et Anne puisent des idées ou des ressources.

"On fait partie d’une AMAP qui nous fournit en produits locaux."

"50% de notre clientèle vient parce que nous avons un critère écologique", poursuit Anne.

Les questions environnementales s’invitent souvent autour des repas préparés par les hôtes et propices aux échanges.

"Un hôte nous a suggéré de mettre des seaux dans les douches, pour récupérer le surplus d’eau, confie Anne. On y réfléchit."

A Beaulieu, la plage Baia Bella recycle l'eau des douches pour arroser les plantes. Photo Jean-François Ottonello..

Label écolo

C’est pour leur engagement que le label La Clef verte a accepté la candidature de Baïa Bella et Carpe Diem.

En y adhérant, les hôteliers acceptent de remplir un certain nombre de critères.

"Une centaine dont la moitié est obligatoire, explique Nathalie Bel Baussant, directrice du pôle tourisme durable au sein de l’association Teragir et responsable du label Clef Verte en France. Le respect de ces critères fait l’objet d’un audit les deux premières années puis tous les trois ans."

Parmi les incontournables, la gestion de l’eau et des déchets ou encore, la formation du personnel.

28 établissements sont labellisés dans le Var actuellement, 32 dans les Alpes-Maritimes. "Cette année, nous avons eu 22 nouvelles candidatures dans le Var, 58 dans les AM", précise Nathalie Bel Baussant.

C’est un jury qui accorde ce label, "très demandé pour valider les démarches écologiques engagées et éviter de se faire taxer de greenwashing", continue Nathalie Bel Boussant qui reconnaît que le label a stagné pendant 15 ans avant de connaître un regain d’intérêt parmi les professionnels.

"Ça nous aide à nous structurer", commente Olivier Faron.

Anne et Olivier proposent des circuits et activités à réaliser dans la région. Photo Flora Zanichelli.

S’appuyer sur les habitants

Embarquer les habitants? "C’est aujourd’hui incontournable", s’exclame Jean-Pierre Ghiribelli, président de l’UMIH, le syndicat des hôteliers du Var. L’homme observe une crispation des habitants concernant les touristes. "Vous avez des territoires où l’on ne peut plus se garer, où le tonnage des ordures a été multiplié."

Avec le syndicat et l’agence Var Tourisme, "nous nous déployons au plus près du terrain", affirme le président.

Au programme, réunions entre professionnels mais aussi avec les communes et la population. Mais pas seulement. Une anthropologue va sillonner le département afin d’établir à partir de quel seuil le tourisme devient une nuisance pour les habitants permanents.

Depuis la plage où elle arrive tôt le matin, Agathe acquiesce. "On travaille aussi sur la formation de nos employés, c’est fondamental pour avancer. Mais tout le monde n’a pas le même engagement, il faut changer les pratiques, c’est long. Et puis on a des choses incompressibles, auxquelles on ne peut pas toucher pour des questions de respect de normes d’hygiène."

La jeune femme ajoute : "C’est un travail global, mais on est déjà très contents de ce qu’on arrive à mettre en place."