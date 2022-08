Gazon vert, golfs, piscines, plantes inadaptées… Faut-il mettre fin aux "aberrations écologiques" dans les Alpes-Maritimes, plus gros consommateur d’eau en France?

C’est vu comme une provocation. De l’exubérance. Des golfs vandalisés, des jacuzzis crevés… Alors que la sécheresse la plus intense depuis le milieu du XXe siècle frappe la France, et que ces épisodes vont se multiplier avec le réchauffement climatique, comment comprendre qu’on ne puisse arroser ses tomates, en voyant golfs ouverts, piscines remplies, gazons verts?

Le climat de Nice va ressembler à celui d’Alger à la fin du siècle

Est-il légitime de les pointer du doigt? Dans les Alpes-Maritimes, département le plus consommateur d’eau potable par habitant en France métropolitaine, selon l’Office français de la biodiversité (OFB), la question se pose.

Ici, la consommation explose avec l’activité touristique, l’afflux de population, et un goût pour une végétation inadaptée. Des usages "récréatifs", alors que l’eau potable est sous tension. Faut-il y mettre fin? Selon la géographe niçoise Magali Reghezza, "le climat de Nice va ressembler à celui d’Alger à la fin du siècle, il ne sera plus possible de faire les mêmes choses. Il est nécessaire d’anticiper".

La fin du gazon?

De la passion de la Côte d’Azur pour une végétation (arbres, fleurs, plantes) inadaptée, c’est bien le gazon qui obtient la palme. "Le gazon tout vert, tout arrosé, ça ne va plus marcher", résume Magali Reghezza.

"Le gazon nécessite beaucoup d’arrosage, car il a des racines peu profondes. Et il a besoin d’être arrosé tous les jours, en période de sécheresse. et souvent, c’est de l’eau potable", développe Nicolas Roche, professeur à l’université Aix-Marseille.

Il fait le compte, en opposant usages vitaux et "récréatifs": "Pour avoir une pelouse verte, il faut arroser tous les jours. Une pelouse verte de 100m² consomme donc en trois mois l’équivalent à la consommation annuelle d’une famille de quatre personnes: 150m3." Sachant qu’il n’est pas rare de trouver des pelouses bien plus grandes: un terrain de foot fait entre 4.050m2 et 10.800m2.

Les golfs, ces "boucs émissaires"

Le besoin en eau est pharaonique. Selon le Sénat, "un golf haut de gamme de 18 trous a une consommation moyenne de 5,000m3/jour, ce qui correspond à la production nécessaire à la satisfaction des besoins d’une collectivité de 12.000 habitants."

A-t-on raison de les pointer du doigt? "Je comprends que ce soit perçu comme injuste, répond Magali Reghezza. C’est symbolique, les gens le vivent mal, surtout quand ils subissent de très fortes restrictions. Les mesures devraient être proportionnées aux capacités de chacun".

Nicolas Roche est plus mesuré: "La politique du bouc émissaire ne réglera pas le problème, la problématique est complexe. Ça donne une impression d’action, mais ça aura des résultats faibles. Les golfs ne sont pas seuls responsables de la pénurie. Tout le monde doit contribuer."

Les deux scientifiques pointent la nécessité d’adaptation: gazon artificiel, relocalisation, changement de saison ou utilisation d'eaux usées traitées. Ce qui se fait, mais de manière marginale.

Et les piscines?

Dans son rapport 2020, l’Ofb note: "Le climat, l’impact potentiel des piscines privées peuvent expliquer pour partie les plus fortes consommations constatées dans le Sud".

Dans quelle mesure? Difficile à dire, tant les données ne sont pas différenciées. Selon Philippe Pierron, chef du service planification, affaires régionales, redevances, étude, à l’Agence de l’eau Paca-Corse, la consommation des azuréens est de 230 litres par jour (contre 150 à l’échelle nationale).

"Ce chiffre peut s’expliquer bien évidemment par le nombre de piscines, ajoute-t-il. Mais aussi par les usages « touristiques" de l’eau (douches de plage, arrosage des pelouses pour avoir une commune attirante, jeux aquatiques ».

"Là encore, c’est un problème d’ordre de grandeur, détaille Magali Reghezza. En période de restriction d’eau, le remplissage est interdit. Le problème se posera sur les autorisations pour construire de nouvelles piscines, notamment du fait de la lutte contre l’artificialisation des sols."