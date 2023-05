Face à la pollution, faut-il réduire les escales des bateaux de croisière à Monaco?

La question fait débat des tables du marché de la Condamine aux bancs du Conseil national depuis longtemps: faut-il limiter l’activité des croisières en Principauté? Voire la réduire drastiquement?

Le retour du printemps et des paquebots de villégiature le long de la digue Rainier-III fait voir rouge l’association Ecopolis connue pour faire entendre un point de vue disruptif dans le pays et qui se positionne aujourd’hui comme porteur "de la voix des habitants de la Principauté qui respirent à longueur d’escale les émanations des fumées de ces navires de croisière".

L’association a été particulièrement courroucée à l’ouverture de la saison des croisières, par la communication du gouvernement qui plaide œuvrer pour "des croisières durables et raisonnées" en Principauté.

Des qualificatifs jugés "fallacieux" par l’équipe d’Ecopolis.

116 escales prévues cette saison

C’est un fait, l’industrie des croisières est un secteur reconnu comme polluant, notamment par l’émission de particules fines des moteurs de ces mastodontes des mers.

À la reprise de cette activité touristique post-pandémie, le gouvernement a revu ses règles n’acceptant désormais au mouillage que des bateaux de catégorie Luxe ou Premium dont la taille n’excède pas les 250 mètres et la capacité de 1.250 passagers.

Exit donc les villes flottantes avec des milliers de passagers à bord. Un choix politique qui n’est pas sans conséquence économique pour une frange de commerçants qui attend cette clientèle de passage, descendant des bateaux pour venir visiter la Principauté et consommer dans les boutiques du pays.

Sur l’année, jusqu’au 13 novembre, 116 navires de croisière doivent faire escale à Monaco, ce qui représente un potentiel d’environ 58.000 passagers. Soit un tiers en moins d’escales qu’avant la pandémie.

Et une campagne de contrôles, de prélèvement et d’analyses est prévue cette saison. Notamment pour faire respecter l’obligation établie en Principauté aux bateaux d’utiliser un carburant à très faible émission de soufre.

Entre les velléités environnementales et les réalités économiques, il n’est pas toujours aisé de trouver l’équilibre. Pour l’association Ecopolis, le curseur doit plus largement pencher vers la préservation environnementale.

Suivre l’exemple de Venise?

Dans un communiqué, ses membres demandent qu’à l’instar de Venise, Monaco se limite à l’accueil de bateaux ayant une capacité maximale de 200 personnes (sur le prévisionnel des escales de 2023, seuls 7% des paquebots en escale sont dans cet ordre de grandeur) "pour privilégier un tourisme de qualité plutôt qu’un tourisme de masse".

À Venise depuis le 1er août 2021, les bateaux de plus de 180 mètres de long sont persona non grata dans la lagune devant la Cité des Doges.

Et dès septembre, les autorités italiennes renforceront encore drastiquement leurs interdictions de ces navires de croisière pour préserver la ville, parmi les plus touristiques au monde.

"Au-delà de l’aspect visuel et olfactif, ces navires de croisière qui fonctionnent avec de l’énergie fossile présentent un risque sanitaire élevé pour la population, que le gouvernement semble ignorer. De plus, la forme en amphithéâtre de la Principauté et le manque de vent quotidien pendant la période estivale contribuent à la concentration de ces émanations polluantes sur la ville et dans nos poumons".

Et les membres de l’association demandent au gouvernement "de penser santé avant économie pour rester en cohérence avec la forte volonté de protection de l’environnement du Prince et le devoir d’exemplarité de sa Principauté".

L’association monégasque demande par ailleurs d’être informée du moment où les installations électriques sur la digue flottante pourront alimenter les navires de croisière lors de leurs escales en Principauté et permettre de couper leurs moteurs. Des questions posées, par courrier, au ministre d’État. Et pour l’heure restées sans réponse.