Faut-il interdire les piscines privées pour préserver notre eau?

Faire payer l’eau des piscines plus cher?

Nicolas Roche est professeur à l’université Aix-Marseille expert des problématiques de l’eau, et notamment en pays aride. Sur la question des piscines et l’utilisation “récréative de l’eau”, il est plutôt favorable à poser la question de la valeur. Du prix de l’eau. Même si, plus on consomme, plus le prix au litre augmente. "C’est quelque chose qui est déjà acté. Mais qui peut encore évoluer et être affiné. Il faut faire le distingo entre un usage de loisir et un usage vital."

Il insiste: "La problématique de la gestion de l’eau doit rentrer dans une analyse globale. Il faut penser les choses en fonction de nos ressources en eau et de nos besoins. Et ils varient d’un pays à un autre, d’un département à un autre." Il faut limiter la pression sur la ressource. Envisager les nouveaux quartiers autrement, dans un cercle vertueux de réutilisation de l’eau et de systèmes de stockage.

Les piscines de taille moyenne ont clairement moins de succès: 18,1% des votants en sont équipés.

Si la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP) explique que, depuis quelques années, ce sont les piscines de taille moyenne qui ont la cote en France, chez nous, ce sont les grandes piscines de plus de 40m3 qui ont la part belle. "Des constructions qui doivent plutôt remonter aux années 90", selon Joëlle Pulinx-Challet, déléguée générale de la FPP.

Puis il y a les piscines des résidences, puisque 13,1% de nos votants vivent dans le collectif. Suivent celles de plus ou moins 21m2, bien plus réduites. Les piscines de taille moyenne (plus ou moins 32m3), enfin, ont clairement moins de succès: 18,1% des votants en sont équipés.

On aime donc avoir de l’espace pour la brasse coulée… et on refuse de couper le robinet si la terre se dessèche. Surtout, pas question d’envisager des solutions alternatives, comme augmenter le prix du litre d’eau pour le remplissage des piscines: 69% disent qu’il n’en est pas question.

Christian a une grande piscine de plus de 40m3 et valide aussi le principe.

En revanche, 18,6% perçoivent cette idée comme quelque chose d’équitable. Ne nous voilons pas la face, ces derniers, pour la plupart, n’ont pas de bassin dans leur jardin. Mais d’autres, comme Camille, Varoise et propriétaire d’une piscine de taille moyenne y sont néanmoins favorables. Cette dernière respecte la législation et veille scrupuleusement à ne pas recharger sa piscine en eau si cela n’est pas indispensable à son fonctionnement. Christian a une grande piscine de plus de 40m3 et valide aussi le principe. Idem pour le "poisson Nemo", équipé d’un grand bassin dans les Alpes-Maritimes, ou pour le Varois "Papy Lippe". Bref, quelques-uns seraient prêts à jouer le jeu d’une taxe supplémentaire.