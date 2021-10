Fascination, peur, signalements intempestifs... Comment reconnaître d'un coup d'œil un loup d'un simple chien?

Après tout, pourquoi pas? L'animal, revenu en France de manière naturelle via l'Italie au début des années 1990, compte aujourd'hui une trentaine de meutes rien que dans les Alpes-Maritimes et le Var. Le carnivore à la réputation sulfureuse, qui avait disparu dans les années 1930, est surveillé de près, notamment par le "plan Loup", mis en œuvre en 2014 puis renouvelé en 2018 (pour une durée de cinq ans) par le gouvernement, afin d'équilibrer la présence du prédateur avec celle des bergers et de leurs bêtes.

Un dossier délicat pour les ministres de l'Agriculture successifs, dans des régions qui voient cohabiter chasseurs, bergers, meutes et défenseurs de l'animal. Il est vrai que, si le loup est présent dans une trentaine de départements, 06 et 83 concentrent en moyenne les deux tiers des attaques en France, selon la préfecture.

Face à une expansion plus rapide que prévu, l’Etat a facilité les tirs, augmenté le nombre d’animaux pouvant être tués, et renforcé la protection des troupeaux. Problème? Les 500 adultes "prévus" par le plan 2023, qui correspond au seuil de "viabilité démographique", a déjà été atteint fin 2020, la population ayant augmenté d'environ 20% chaque année, "alors que le niveau de tirs s’est élevé à plus de 12%", expliquait récemment un article du Monde.

On voit des loups partout

Mathématiquement, l'être humain aura donc de plus en plus de chance de tomber nez à nez avec un loup dans nos contrées, étant donné que leur habitat de choix, les montagnes, sont graduellement colonisés par l'homme. "Le seul endroit où le loup peut vivre, ce sont les massifs montagneux. A priori, dès qu’il y a de la plaine, il y a des cultures et de l'exploitation par l’homme", expliquent pourtant les gérants du refuge breton Coat Fur.

Néanmoins, il n'est plus rare qu'un ou plusieurs spécimens s'aventurent jusque dans "nos" plaines, comme ce fut le cas en 2014 à Hyères ou en 2020 à La Mole. Dans ces deux cas, ces loups errants s'étaient fait mortellement renverser par une voiture, à chaque fois à moins de cinq kilomètres des habitations. Le 6 mai dernier, à l'image des clichés envoyés au groupe Nice-Matin lundi, une vidéo montrait un animal errer du côté du Pont-de-la-Clue, au Pradet, toujours dans le Var. Tournée dans un secteur résidentiel situé à 100 mètres à peine d'un carrefour, la vidéo avait fait parler sur les réseaux sociaux.

Problème, cette fascination/répulsion pour le carnivore pousse parfois la population locale à voir des canis lupus lupus partout, façon Pierre et le Loup. Qui croire alors? "Les signalements se multiplient", confirme-t-on au Parc Alpha. "Nous recevons de plus en plus de coups de fil de personnes qui croient avoir aperçu un loup dans leur jardin. Pas plus tard qu'hier, un Monsieur nous a contacté à plusieurs reprises car 'un loup mangeait ses poules': c'était, encore une fois, un chien-loup tchèque.

"Concrètement, ça ne m'est jamais arrivé que ce soit effectivement un loup", tempère Silène Petitbon, soigneuse. "Pas si proche de nos habitats." Mais les signalements, nourris par la fascination et la peur que suscitent les loups, continuent, y compris du côté de nos lecteurs. Il existe des moyens d'être certain, en un coup d'œil, que l'on n'a pas à faire à un "canis lupus familiaris", c'est-à-dire un chien.

Les signes qui ne trompent pas



Les fameux chiens-loups tchèques, qui constituent le gros des signalements, ont un pelage plus contrasté que celui du loup, qui "portent" des masques faciaux s'étendant jusqu'au cou, pas sur tout le corps. Chez le chien, le pelage blanc va en effet plus bas (voir photos ci-dessous). "Si le ventre est clair et la taille haute", en principe il s'agit d'un chien, affirment les soigneurs du Parc Alpha.

Au niveau des pattes, les loups ont souvent des liserés noirs sur les pattes avant. La queue, également, a le bout noir chez les loups, et part en dessous de la croupe. Ces animaux sauvages ont, de manière générale, un centre de gravité plus bas. "Une longue queue et de grandes oreilles", contrairement à la croyance populaire, est souvent synonyme de canidé domestiqué.

Les oreilles d'un loup sont courtes et droites, et souvent de couleur fauve, avec, elles aussi, un liseré foncé. Quant aux yeux (mais encore faut-il se trouver assez prêt pour pouvoir les analyser en détail), ils sont plutôt jaunes et "obliques" chez le loup, davantage marrons et dans l'axe du museau chez le chien-loup tchèque.