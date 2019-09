Faire du sport tout en nettoyant La Principauté: 1re édition du World Clean Up Day à Monaco ce samedi

La première édition du World Clean Up Day à Monaco aura lieu samedi 21 septembre de 8h à 11h45. Une contribution à la journée mondiale de nettoyage de la planète.

Pour l’occasion, le magasin Décathlon de Fontvieille organise un grand ramassage des déchets en Principauté, sous la forme de cinq activités. Les plus sportifs pourront faire de la course à pied ou encore du paddle. Les autres se contenteront de la marche et de la randonnée. Tous auront pour mission de nettoyer le pays pendant ces ateliers.

Un bateau solaire permettra aussi à cinq personnes de nettoyer les résidus en mer.

Nettoyer en faisant du sport

Le but de cette matinée est de ramasser un maximum de détritus, qu’ils soient au sol ou dans l’océan.

"J’ai toujours eu envie de mobiliser les gens dans ce monde où les scientifiques font des prédictions inquiétantes. Prendre soin de la planète, ça commence par prendre soin de nous ; ça passe par le sport. On peut ramasser des déchets en faisant du sport", défend Sebastien Uscher, l’organisateur de l’événement.

Différents parcours sont prévus. Mais un seul lieu réunira l’ensemble des participants autour d’un «apéro zéro déchets», offert par la mairie de Monaco, en fin de matinée. À 11h45, les bénévoles sont invités à venir déguster différentes préparations culinaires confectionnées avec des produits proches de la date limite de consommation. Un jus de fruits à base d’invendus du marché viendra également rafraîchir les Monégasques.

« Quand l’organisateur nous a contacté, on a directement proposé cet “apéro zéro déchet”. Tous les ingrédients sont encore comestibles et seront préparés par le chef de la cantine de la mairie, Julien Baldacchino », précise Marjorie Crovetto-Harroch, adjointe au maire, en charge du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable.

Pour participer au 1er World Clean Up Day monégasque, il est conseiller de s’inscrire sur le site du magasin (1). Des places sont encore disponibles pour le running et le paddle. Les participants recevront un t-shirt de sport éco-conçu en polyester recyclé et un sac.

Cette journée internationale a été lancée il y a 10 ans. En 2018, 158 pays et 18 millions de citoyens y ont participé.

le programme