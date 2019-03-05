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      La Société des Bains de Mer de Monaco et Roquebrune érigent une digue sous-marin...

      Pourquoi, les conséquences, l'alerte, comment réagir... Tout ce qu'il faut savoi...

      Avec 44 alertes en 7 ans, la Côte d'Azur prend le risque de tsunami au sérieux
      Les blocs de béton agissent comme des bassins de roches naturelles pour favoriser le développement d’un écosystème de plancton marin en son cœur et ainsi créer une dynamique pour la nature dans les eaux du port.

      Restauration écologique dans le port de Fontvieille

      Faire corps pour donner de l’air à la planète bleue Aire marine éducative : quand l’avenir repose sur la nouvelle génération

      PAR Mis à jour le 05/03/2019 à 05:07 Publié le 05/03/2019 à 05:06
      Mis à jour le 05/03/2019 à 05:07 Publié le 05/03/2019 à 05:06
      La Fondation Prince Albert II soutient l’aire marine protégée Djebel Moussa au Maroc, via le Fonds environnemental pour les aires marines de Méditerranée.

      La Fondation Prince Albert II soutient l’aire marine protégée Djebel Moussa au Maroc, via le Fonds environnemental pour les aires marines de Méditerranée. Renaud Dupuy de la Grandrive

      Faire corps pour donner de l’air à la planète bleue Aire marine éducative : quand l’avenir repose sur la nouvelle génération

      Par Le 05/03 à 05h06 MàJ 05/03 à 05h07

      La 3e Monaco Ocean Week fédérera un nombre record d’experts de la biodiversité et spécialistes de l’économie bleue, désireux de changer de paradigme face à une urgence qui nous concerne tous

      C’est un fait, la planète bleue s’asphyxie. Si le prince Albert II court les continents pour se faire la voix de cette urgence absolue, et que les consciences s’éveillent, l’heure est à l’action commune.

      C’est dans ce contexte de course contre-la-montre que se tiendront, du 24 au 30 mars prochain, la 3e Monaco Ocean Week et la 10e Monaco Blue Initiative. « Après le succès assez franc des deux premières éditions, nous avons à faire face à une avalanche de demandes », se félicite le vice-président de la Fondation Prince Albert II, Bernard Fautrier, annonçant une quarantaine d’événements durant cette semaine mobilisant plus de 120 intervenants internationaux.

      L’objectif : permettre à ces acteurs clefs du monde de la mer de partager leur analyse…

      La suite du direct