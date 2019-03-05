Faire corps pour donner de l’air à la planète bleue Aire marine éducative : quand l’avenir repose sur la nouvelle génération

C’est un fait, la planète bleue s’asphyxie. Si le prince Albert II court les continents pour se faire la voix de cette urgence absolue, et que les consciences s’éveillent, l’heure est à l’action commune.
C’est dans ce contexte de course contre-la-montre que se tiendront, du 24 au 30 mars prochain, la 3
e Monaco Ocean Week et la 10 e Monaco Blue Initiative. « Après le succès assez franc des deux premières éditions, nous avons à faire face à une avalanche de demandes », se félicite le vice-président de la Fondation Prince Albert II, Bernard Fautrier, annonçant une quarantaine d’événements durant cette semaine mobilisant plus de 120 intervenants internationaux.
L’objectif : permettre à ces acteurs clefs du monde de la mer de partager leur analyse…
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