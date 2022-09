Face au dérèglement climatique 4 pistes pour sauver le vignoble varois du coup de chaud

Quel est le problème?

Un vignoble provençal menacé d’extinction d’ici 2050, c’est la sombre prédiction faite par Yves Leers, auteur du livre Vin, le grand bouleversement qui enquête sur les effets du réchauffement climatique. "Je serai moins alarmiste, souligne Nathalie Ollat, directrice de recherche au sein d’une unité* de pointe sur le vin de l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) de Bordeaux. Même si nous pensons que des années comme 2022, combinant sécheresse et températures élevées, vont se multiplier, le vignoble varois a une grande capacité d’adaptation. Il va falloir faire évoluer les pratiques culturales."

Car les excentricités de la météo ont des effets directs sur la vigne. Inégale selon les zones du territoire, la sécheresse a, cet été, frappé durement certains coins du Var, y battant des records comme à Fréjus.

L’effet ricochet de la hausse des températures, c’est le développement précoce de la vigne dans l’année qui l’expose à des dégradations importantes lors des épisodes de gels printaniers et la multiplication des épisodes extrêmes comme les orages de grêle", Nathalie Ollat.

"Globalement, ce qu’on observe actuellement, ce sont des baies de raisins plus petites, donc un petit moins de jus et ça c’est vraiment lié au climat. Car le grossissement de la baie se fait en deux étapes: une phase de multiplication des cellules avant véraison [moment où le grain se ramollit et change de couleur] et une phase de remplissage des cellules pendant la maturation. Dans le Var, on a eu des pluies après la véraison, au 15 août, et ça a permis de regorger un peu les baies qui étaient plus petites, même si certains domaines avait eu des précipitations fin juin ou encore à Pâques", détaille Constance Cunty, spécialiste de la gestion de l’eau au sein du Centre de recherche et d’expérimentation sur le vin rosé de Vidauban.

Quant aux fortes chaleurs, "elles modifient les équilibres des goûts des vins en les concentrant en sucre, en dégradant l’un des acides et peut faire grimper les degrés d’alcool. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on a récolté si tôt cette année", ajoute Nathalie Pouzalgues. Elle est chef de projet cépages et arômes dans le même centre qui réalise de nombreux contrôles maturité en labo pour ajuster au mieux la date des vendanges et planche activement sur des solutions pour l’avenir.

*Unité écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne.