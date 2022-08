Face à la canicule et au changement climatique, la sobriété énergétique est-elle un truc de pauvre ?

Un petit aller retour Paris-Marseille le dimanche 24 juillet 2022. Un Paris / Rome / Saint-Malo / paris dans la même journée pour l’avion de François-Henri Pinault. Un Paris / Niamtougou, au Togo en un jour aussi pour le groupe Bolloré. Le compte Twitter I Fly Bernard nous en apprend de belles sur nos nantis préférés et leurs avions.

Parce que oui, les 1% les plus riches détraquent plus le climat que les 50% les plus pauvres. C’est le constat publié par le Laboratoire sur les inégalités mondiales dans son rapport 2022, publié en décembre 2021.

Et selon Oxfam et Greenpeace, en juillet 2022, 63 milliardaires français émettraient autant de CO2 que 50% de la population.

Mais alors qu’en fin juillet 2022, la France a déjà deux canicules et s’attend à une nouvelle vague de chaleur en août, il semblerait que les riches ne se restreignent pas vraiment, tandis que nous, pauvres manants que nous sommes, on cherche à prendre le train autant que possible.

Ah et faut-il rappeler que nous sommes en alerte sécheresse depuis le mois de mai cette année ? Et que le président Emmanuel Macron a parlé d'entrer dans une "logique de sobriété", le 14 juillet 2022.

Dans un post sur Instagram, Clément Sénéchal, de GreenPeace fait ce constat :

Que faire face aux canicules ? Démanteler le capitalisme qui détruit la planète pour le bien-être d’une poignée de nantis.

Ne serait-ce pas un peu abusé me direz-vous ? Peut-être pas quand vous verrez cette vidéo.