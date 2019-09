Un grand chasseur d’images expose à la G&M Gallery Les lions sont en danger, et les gens ne le savent pas

« Nous aimons nous entourer des meilleurs dans leur travail. Donc quand il a été question de travailler avec quelqu’un qui peut contrôler les animaux dans un environnement sécurisé, pour pouvoir assurer la partie créative, Kevin est le meilleur au monde. » C’est comme ça que le décrit le photographe David Yarrow.

Et si c’est le meilleur, c’est sans doute parce que ce qui l’anime, c’est la passion. Une passion qui remonte à l’enfance : « Quand j’étais petit, on élevait des oisillons avec mon père. On habitait en banlieue, alors je n’avais pas accès à beaucoup d’animaux. Mais d’aussi loin que je me souvienne, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. »

Le destin est taquin et prend parfois des chemins détournés. En grandissant, Kevin Richarson devient kiné. Un métier qui permettra une rencontre décisive : « Un jour ce gars est venu pour la rééducation de son genou. Il venait de s’acheter un parc avec des lions, et il m’a proposé de passer voir. » Là-bas, il rencontre deux lionceaux de huit mois. C’est le coup de foudre instantané. Rapidement, ses visites deviennent quotidiennes. « J’étais chaque jour impatient de les retrouver. Et au bout de plusieurs mois, il a insisté pour rémunérer le temps que je passais là-bas. Ce n’était pas nécessaire, je l’aurais fait de toute façon. Mais ça a ouvert la porte d’une nouvelle possibilité. La possibilité d’un job. Et je n’ai pas été difficile à convaincre, car je détestais travailler avec les gens. Ils se plaignent tout le temps. Alors que les lions, et les fauves en général, ne se plaignent jamais. Même quand ils sont blessés ou malades. » Une qualité qu’il apprécie chez eux, mais dont il reconnaît les limites.

Il a aujourd’hui son propre sanctuaire, et une chaîne YouTube sur laquelle il montre sa proximité avec les animaux. « Je veux être la voix des sans-voix. Et il y a un dicton qui dit qu’on ne protège bien que ce qu’on aime, et qu’on aime que ce que l’on connaît. Alors je veux faire connaître ces animaux incroyables aux gens. »

Dans son sanctuaire, il recueille des animaux issus des fermes de « canned hunting ». Une expression qu’on pourrait traduire par « prêt à chasser ». « Il faut que les gens sachent que quand ils vont en Afrique du Sud, ce n’est pas une bonne idée d’aller caresser des lionceaux dans les fermes spécialisées. Car quand ils grandissent, ils sont vendus pour être chassés dans des enclos par de riches chasseurs de trophées. » Une pratique qu’il dénonce tout autant que la chasse sauvage. « Les gens pensent qu’il y a des lions partout dans toute l’Afrique. Mais c’est faux. Ils sont à peine 15 000 sur tout le continent. L’espèce est en danger et ils ne le savent pas. »