Et si l'on créait des fermes dans le Var?

Depuis le début de leur aventure, Laurence Berlemont et Julien Vert accompagnent municipalités, entreprises et particuliers vers une transition écologique. Ils participent à l’installation de potagers et dispensent des formations à l'agroécologie comme à la permaculture en contexte méditerranéen. Ce qui séduit particulièrement cette année, ce sont les fermes maraîchères municipales… à l’image de celle développée par Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, il y a quelques années. La demande varoise semble grandissante.

Il faut dire que la loi Egalim, dont les objectifs sont à atteindre d’ici 2022, les aide beaucoup. Elle impose que les assiettes des écoliers - de la maternelle au lycée - soient composées d’au moins 50% de produits "de qualité et durables" - bio, local, circuit court. "On en est loin", souffle Julien. "Mais les communes se lancent. Elles s’engagent."

Pour elles, ils recherchent du foncier, montent le projet, forment à différentes techniques, recrutent le maraîcher, gèrent le suivi et l’animation… Ils ont déjà mis sur de bons rails trois villes varoises.

Et avec une, deux ou trois ruches, on a ce qu’il faut de miel pour l’année!

Mais il n’y a pas que les fruits et légumes dans la vie… pour Laurence et Julien il y a les abeilles aussi. Installer un mini rucher dans son jardin est un geste précieux pour l’environnement et la biodiversité. Et encore plus si on a un potager. Les petites bêtes rayées pollinisent les carrés comme les arbres fruitiers. Elles œuvrent aussi en faveur des espèces sauvages en déclin. "Et avec une, deux ou trois ruches, on a ce qu’il faut de miel pour l’année!" C’est tout bénef’. Encore faut-il se former.

Des formations spécifiques