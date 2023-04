Espèces de poissons en danger: 6 pistes pour réglementer "la pagaille" de la pêche de loisir en Méditerranée

C'est quoi le problème?

Et si la principale menace pour la biodiversité en Méditerranée se situait au bout des cannes et des filets… des pêcheurs amateurs? C’est en tout cas le constat que dressent des scientifiques, à l’instar de Jean-Michel Cottalorda, ingénieur de recherche en écologie marine au sein du laboratoire Ecoseas, piloté par l’Université Côte d’Azur et le CNRS.

"En Méditerranée française, on compte environ 3000 pêcheurs professionnels mais on estime à des centaines de milliers les pêcheurs de loisirs." Un recensement approximatif qui englobe pêle-mêle pêcheurs du dimanche, adeptes de pêches sportives ou sous-marines, chasseurs et braconniers en tout genre. "Il y a quelques années, il se vendait en France plus de 100 000 harpons par an. Sans parler de la pêche à l’hameçon. C’est énorme", ajoute le scientifique. D’autant qu’il est très difficile d’évaluer le volume de poissons capté par la pratique.

"Hormis quelques études menées ça-et-là sur des zones restreintes, comme les parcs des Calanques ou de Port Cros, on ne sait pas ce que cette pêche pèse vraiment sur l’état de la Méditerranée continentale. C’est un gros problème", souligne une source à la Direction interrégionale de la mer.

"En mer, c’est la pagaille totale. Car, contrairement aux eaux de rivières, il n’y aucune réglementation de la pêche de loisir".

Pierre Médevielle, sénateur auteur du rapport La pêche de loisir en mer.

Vice-président du groupe chasse et pêche au Sénat, le sénateur de Haute Garonne Pierre Médevielle a piloté en 2019 un épais rapport sur le sujet, commandé par Edouard Philippe, alors Premier ministre, et le ministère de l’Agriculture. Objectif: "dresser un état des lieux de la pêche de loisir en France pour évaluer les conséquences sociale, environnementale et économique de cette activité".

"La France compte 2,7 millions de personnes qui pratiquent la pêche en mer mais seuls 3% sont affiliés à l’une des dix fédérations de pêche existantes. La désorganisation est totale", détaille l'élu qui ferraille toujours, 3 ans après, pour que des mesures concrètes soient prises.

Pour ce rapport, l’élu a consulté 150 acteurs du secteur: gestionnaires de port, associations, directeurs d’aires marines protégées, fédération de pêcheurs… "Tous les présidents de fédérations de pêche que j’ai rencontrés ont très bien compris qu’il fallait siffler la fin de la récré", dit-il.

"Comme rien n’est réglementé, on met dans les plaisanciers tout ce qui n’est pas activité de pêche professionnelle. Mais au milieu des pêcheurs occasionnels, il y a aussi d’anciens professionnels qui arrondissent leurs fins de mois et des braconniers qui vendent en direct leurs prises aux restaurateurs", détaille le sénateur.

"En mer Méditerranée, il existe une pêche mafieuse"

Pierre Médevielle, sénateur auteur du rapport La pêche de loisir en mer

L’élu cite notamment les Holothuries, ou concombre de mer, ramassées pour être vendues comme de la corne de Rhinocéros dans les pays asiatiques. Ou encore les daurades. "Quand il y a de grosses arrivées dans le canal de Caronte, près de Martigues, les braconniers raflent tout. Leur organisation peut prendre la forme de Go fast, sur le même modèle que le trafic de drogue."

Des pratiques qui menacent la pérennité de certaines espèces. "Il faut que tout le monde prenne conscience qu’on est trop pour se permettre de faire tout et n’importe quoi", abonde Jean-Michel Cottalorda, du laboratoire Ecoseas. Des spécialistes qui, au-delà de tirer la sonnette d’alarme, ont aussi de nombreuses propositions pour endiguer le fléau.

Encadrer plus largement le nombre de prises en pêche amateur est l'une des pistes sur la table. Photo O. Jude.

#1 Recenser les pêcheurs

C’est l’enjeu n°1. "La pêche en rivière a une super organisation: chaque département a sa fédération, un permis identifie les pratiquants et plus de 1000 employés conduisent des actions de surveillance avec des gardes assermentés, des agents chargés de faire de la pédagogie, de sensibiliser à la pêche responsable. Il faut prendre exemple", avance le sénateur Pierre Médevielle.

Il préconise, notamment, l’instauration d’une carte pour identifier les pêcheurs. "Cela se fait déjà sur certaines aires protégées où l'on délivre, par exemple, 10 cartes par jour. Ces quotas sont intéressants, en faisant tourner les jours de pêche pour que les plaisanciers s’y retrouvent", abonde l’élu, persuadé que "les pêcheurs passionnés et responsables sont prêts à cela".

Le réseau de la pêche amateur en mer est déjà en train de se structurer. Ainsi, une confédération réunissant pour l’heure 7 des 10 fédérations nationales a vu le jour. "L’idée de se regrouper, c’est aussi de pouvoir échanger sur les mesures à venir avec le gouvernement", explique Gérard Peroddi, président de la Fédération française des pêcheurs en mer et co-président de la confédération Mer et liberté.

#2 Limiter le matériel autorisé

Parmi les 14 mesures du rapport Médevielle: adapter et limiter les matériels autorisés pour mieux maîtriser les captures en pêche récréative. "Certaines autorisations qui ont cours me paraissent complètement antinomiques! Un pêcheur de plaisance n’est pas censé avoir de filet ni de moulinet électrique avec une grosse puissance capable de remonter des casiers", pointe le sénateur, lui-même pêcheur amateur.

#3 Encadrer drastiquement le nombre de prises

"Aujourd’hui, la pêche de loisir est uniquement encadrée par le Code rural qui précise juste qu’elle est autorisée pour une consommation familiale, c’est très vague", souligne une source au sein de la Direction interrégionale de la mer. Si quelques espèces menacées ont fait l’objet de réglementations très strictes, comme le thon rouge ou le bar, d’autres sont livrées au flou de cette "consommation familiale".

Il y a des pêches dites faciles: quand il y a des bancs de maquereaux, par exemple, on voit des gens remplir les bateaux et rentrer avec 30 kilos de poissons. Ce n’est pas normal. D’autant qu’une espèce peut rapidement devenir sensible", Pierre Médevielle, sénateur

"Limiter le nombre de prises stigmatise. Une fois cette mesure en place, il deviendra plutôt bizarre de débarquer des caisses de poissons d’un bateau de plaisance", juge l'élu. Président de la fédération française des pêcheurs en mer, Gérard Peroddi se dit ouvert à une évolution de la réglementation, à condition de la comprendre. "S'il y a une raison biologique évidente et étayée pour limiter ou interdire les prises, nous serons d’accord pour respecter les règles", assure-t-il.

Pour mettre en place une telle mesure, des solutions existent déjà. À l’instar de la société Fishfriender qui propose une application smartphone pour déclarer en temps réel son nombre de captures. "Cette option a retenu l’attention des sénateurs, d’autant qu’à l’aide du réseau, les plaisanciers pourraient recevoir en temps réel des indications sur les règles de pêche en vigueur du lieu où ils se trouvent", avance l’auteur du rapport. "Il est très important que les scientifiques et gestionnaires aient un retour sur les prélèvements pour ajuster des réglementations, rouvrir la chasse ou pas…", abonde Jean-Michel Cottalorda, du laboratoire Ecoseas.

#4 Démultiplier le modèle des aires marines protégées et des parcs naturels

Selon une étude menée par le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), les aires marines protégées ne représentent que 6% de la Méditerranée. "Moins de 0,5% sont en réserves intégrales. Globalement, les eaux où il est interdit de pêcher sont très restreintes", pointe Jean-Michel Cottalorda, ingénieur de recherche en écologie marine au laboratoire Ecoseas. "Pourtant, ces lieux ont des réglementations dont on gagnerait à s’inspirer pour les démultiplier", dixit Pierre Médevielle.

Dans le parc national de Port Cros, par exemple, les plaisanciers souhaitant mettre l’hameçon à l’eau ne peuvent le faire que dans certaines zones à condition de s’être vu délivrer une autorisation valable un an par la préfecture de Région. Le fruit de leur pêche doit être strictement déclaré. Des quotas par poisson et par jour existent aussi.

à lire aussi 4 questions pour tout comprendre aux aires marines protégées en Méditerranée

#5 Renforcer les moyens de contrôle

"En une trentaine d’années de sortie en mer, j’ai été contrôlé deux fois par la gendarmerie maritime", constate Jean-Michel Cottalorda, ingénieur de recherche en écologie marine au sein du laboratoire Ecoseas. Pour permettre un vrai contrôle de la ressource en mer, le scientifique préconise quant à lui plus de moyens humains et financiers.

#6 Donner des moyens aux associations

"En matière de pêche, la pédagogie est essentielle, lance Pierre Médevielle. Les jeunes, notamment, sont prêts à respecter le milieu, ils ont la fibre, il faut les accompagner et les sensibiliser et pour cela donner des moyens aux nombreuses associations existantes." C’est d’ailleurs l’une des mesures concrètes de son rapport, dont les conclusions seront discutées dans quelques semaines en présence des secrétaires d’Etat chargé de la Mer et de la Transition écologique. "Il faut aussi que, nous, scientifiques, arrivions mieux à informer le public des enjeux en mer Méditerranée. Beaucoup de plaisanciers sont de bonne foi mais tout simplement pas au courant qu’il y a, par exemple, beaucoup moins de mérous ou de corbs en mer que de sar ou de barracuda", admet Jean-Michel Cottalorada.