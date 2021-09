Eruption aux Canaries: la lave descend lentement vers la mer, des gaz toxiques redoutés

Cette éruption, qui a débuté dimanche sur cette île de l'archipel des Canaries, a déjà fait 6.000 déplacés après l'évacuation dans la nuit de 500 personnes supplémentaires.

La lave "descend inexorablement vers la mer et on ne peut rien faire face à elle. C'est là toute l'impuissance face à cette coulée (...) qui emporte tout sur son passage (...) et emportera d'autres maisons", a averti le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres.

Si cette éruption, la première depuis 1971 sur cette île peuplée de près de 85.000 habitants, n'a fait aucune victime, les dégâts sont énormes, dépassant largement les 400 millions d'euros, selon M. Torres, qui a souligné que les Canaries pourraient bénéficier de fonds européens pour reconstruire.

Les images diffusées par les médias, les autorités et des riverains montrent des coulées noires et oranges de plusieurs mètres de haut dévalant lentement les flancs du volcan et engloutissant arbres, routes et maisons.

La lave a détruit jusqu'ici 166 bâtiments et recouvre 103 hectares, selon le système européen de mesures géospatiales Copernicus.

Nuages acides

L'arrivée des coulées dans la mer, initialement prévue lundi soir mais retardée en raison du ralentissement de la coulée, est redoutée car elle peut donner lieu à des explosions de morceaux de lave, des vagues d'eau bouillante ou l'émanation de gaz toxiques, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).