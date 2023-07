Pourquoi le député LR des Alpes-Maritimes Eric Pauget s’oppose aussi aux mâchefers à la Sarrée

Les citoyens ont manifesté, protesté, bloqué le rond-point du village. L’immense majorité des maires et des élus alentour, la Casa, la CAPG, le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur mais aussi le sénateur Philippe Tabarot ont clamé haut et fort leur opposition ferme au projet, mais rien n’y fait.

En mars dernier, l’enquête publique pour demande d’autorisation environnementale de création d’un centre de fabrication de matériaux alternatifs donnait un avis favorable au projet porté par la société Mat’ild. Un boulevard que nombre d’opposants s’évertuent à tenter d’obstruer.

D’autant que les méthodes du commissaire-enquêteur n’ont clairement pas fait l’unanimité parmi les membres du syndicat intercommunal des eaux du Foulon. Avec 15 associations contre le projet sur les 16 interrogées, on serait désappointé à moins. Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a également donné un avis favorable, il y a quelques semaines.

Éric Pauget monte au créneau

Le député avait déjà, le 16 décembre dernier, saisi Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes pour lui demander de considérer le rejet du projet. Sans succès. Éric Pauget persiste dans cette démarche et prend la plume, tant l’idée de la création d’un tel centre "continue d’inquiéter par sa démesure et de susciter de très vives inquiétudes chez de nombreux élus et administrés locaux."

"Depuis plusieurs mois", insiste le parlementaire, "ils n’ont cessé de m’alerter sur les menaces graves pour l’environnement, la biodiversité et la santé publique que représente ce projet porté par la société Mat’ild. En effet, le volume de traitement envisagé des mâchefers pourrait atteindre 100.000 tonnes par an sur ce site et générer une augmentation du trafic routier pouvant avoisiner les 500 camions par mois."

Zone naturelle protégée

Si ce projet de centrale à béton mélangeant granulats et mâchefers fait face à tant d’adversité, c’est que le terrain choisi est situé au cœur d’une zone naturelle protégée. Ce qui "pourrait entraîner une pollution importante des sols, de l’air et de l’eau. De plus, l’exploitation et le transport de ces mâchefers pourraient aussi générer un important dégagement de poussières et de particules fines potentiellement nocives pour l’homme et pour la faune d’après les services de l’Agence Régionale de Santé", alerte Éric Pauget.

Des craintes particulièrement fortes dans la période que nous traversons depuis deux ans. Car, même si l’arrosage considérable que nécessite le traitement des mâchefers peut être remis en cause en cas de sécheresse, ce qui "pourrait limiter la dispersion atmosphérique de ces poussières", reconnaît le parlementaire, "leur ruissellement risque de provoquer des infiltrations polluantes pouvant in fine, contaminer les nappes phréatiques locales qui alimentent tout un bassin de population en eau potable."