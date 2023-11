Contre les coulées de boues, pour la biodiversité, ils replantent des haies dans campagnes bretonnes

On est à Saint-Gonlay (Ille-et-Vilaine), chez Mickaël Masson. Âgé de 49 ans, il est éleveur porcin (250têtes) depuis 1997 et adjoint municipal (365 habitants). Il possède 140 hectares de terres sur lesquels il cultive maïs, blé, orge (destinés en totalité à ses bêtes) et colza.

Depuis quelques années, il plante aussi des haies bocagères. Le constat s’est fait urgence, l’âge aidant.

"Depuis longtemps, je me disais que ce serait bien que je replante des arbres, des haies. Sauf que je n’avais jamais le temps... Les effets climatiques m’ont récemment décidé. Ici, on est souvent impacté par les orages."

À certains endroits, ses parcelles sont pentues. L’eau peut y ruisseler vite. Et fort.

"J’ai voulu atténuer les coulées de boue, de limon qui vont directement dans la rivière."

Cette prise de conscience, l’éleveur breton en voit aussi l’origine ailleurs. "J’ai peut-être pris en maturité... Je me dis juste que si on ne replante pas, on aura un gros problème écologique..."

La haie bocagère s’est avérée être la solution. Pratiquement, Mickaël Masson s’est tourné vers Breizh-Bocage, un programme né en 2007 et animé par Eaux & Vilaine, l’établissement public territorial du bassin de la Vilaine. Il s’adresse aux exploitants agricoles, propriétaires fonciers et collectivités.

Avec ces volontaires, les animateurs de Breizh-Bocage élaborent des projets d’aménagements (haies bocagères à plat ou sur talus). Un programme cofinancé par l’Europe, la Région Bretagne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Département 35 et l’EPTB Vilaine. "Ça ne nous a rien coûté", assure Mickaël Masson, qui, depuis, a planté plusieurs kilomètres de haies!

"Ses fonctions sont multiples"

Pourquoi la haie? "Parce que ses fonctions sont multiples, pointe Marie Dugué, animatrice et technicienne. La haie réduit les effets du changement climatique, protège du vent, stocke le carbone, rejette l’oxygène, restitue de l’eau grâce à l’évapotranspiration, facilite l’infiltration dans le sol grâce aux racines, elle le nourrit. Elle accueille et protège une faune considérable. Elle fournit une énergie durable grâce au bois. Bref, un vrai couteau-suisse!"

La haie bocagère est également une pompe à nutriments: elle ingurgite les substances toxiques, elle assainit. "Et lorsqu’elle se situe en rupture de pente, comme chez Mickaël Masson, elle fait barrage, limite les écoulements rapides vers les points bas, infiltre l’eau et la stocke, limite l’érosion, empêche donc la surcharge des polluants dans les cours d’eau. Elle recrée une forme de compartimentation du paysage."

Soi-disant contre-productive, la haie a longtemps été abandonnée, parfois arasée, souvent réduite à quelques vieux arbres en limite de parcelle. Des arbres taillés pendant des décennies en "ragosse", afin de faire commerce du fagot.

Des effets palpables en trois ans

Remembrement et drainage ont modifié en profondeur le paysage bocager breton. "L’homme a créé des cours d’eau tout droits, poursuit Marie Dugué, les a détournés de leurs lits originels, éloignés de leurs zones humides, lesquelles ont parfois été carrément sacrifiées. À Eaux & Vilaine, notre travail consiste aussi à reconnecter le cours d’eau à sa zone humide."

Un premier rendez-vous avec un technicien, suivi d’une visite des zones concernées par un problème d’érosion des sols a permis à Breizh-Bocage et Mickaël Masson d’affiner le projet. Le choix a été fait parmi 25 essences d’arbres (des plants de deux ans aux racines nues, chêne, merisier, sureau, noisetier…), en fonction de l’objectif identifié pour chaque parcelle (brise-vue, brise-vent, préservation de l’érosion), puis une entreprise est venue planter. À charge pour le bénéficiaire de s’occuper de la préparation des sols.

Trois ans plus tard, les effets recherchés (notamment pour atténuer l’impact des orages) sont visibles. Moins de coulées de boue, moins de zones incultivables, une concurrence hydrique entre céréales et haie finalement pas aussi rude que l’on aurait pu le craindre.

En Bretagne et chez Eaux & Vilaine, en tout cas, on est déjà convaincu que la haie est une des solutions pour préserver la ressource en eau.

En douze ans, plus de 5.000km de haies ont été plantés ou restaurés. Et depuis 2015, 4.000 exploitations agricoles (soit 18% des fermes bretonnes) ont (re) planté.