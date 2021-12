Engagement financier conséquent, sentiers trop éloignés du bassin de vie… Découvrez pourquoi Carros se met en retrait du parcours des Baous

Depuis mai 2017, la ville de Carros est partie prenante du Grand parcours des Baous. Un circuit de randonnée, reliant neuf communes par les sentiers et visant à booster l’attractivité touristique. Toutes sont censées y trouver un intérêt. Mais Yannick Bernard a pointé un bémol à ce dispositif, lors du dernier conseil municipal. Suffisamment important pour que la commune prenne du recul et cesse son engagement financier.

Une participation remise en cause. Ajustée pour coller au plus près de la réalité. Une forme de nécessité selon la majorité, mais une incohérence pour l’opposition.

"Si le parcours venait directement sur les bassins de vie carrossois comme le village ou les Plans, on aurait trouvé un intérêt immédiat à participer totalement, argumente le maire. Mais le parcours passe au sommet de la montagne. Il y a 400mètres de dénivelé entre l’endroit où il passe et les bassins de vie."

En clair, les promeneurs passent sur le domaine carrossois… mais trop loin des commerces pour s’y arrêter et faire tourner l’économie locale. À en croire Yannick Bernard, la ville n’en tire pas de bénéfices suffisamment concrets pour continuer à rester dans ce dispositif. "Les autres communes sont intéressées parce que les itinéraires pédestres passent au cœur de tous les villages, comme Saint-Jeannet par exemple. Nous, on est très éloignés. La clé de répartition se fait sur la population et la population carrossoise est extrêmement importante par rapport à d’autres (1). Notre participation financière était d’environ 35.000 à 40.000 euros, pour des retombées qui sont loin d’être aussi évidentes que pour les autres communes. Je crois beaucoup en cet itinéraire, mais il fallait qu’on s’ajuste."

"C’est dommage de ne pas avoir été au bout" pour l’opposition

La somme annoncée ne sera pas payée intégralement, puisque répartie sur plusieurs phases auxquelles Carros ne participera finalement pas.

L’opposition regrette toutefois ce retrait financier. Au point de s’abstenir au moment du vote. "Pour nous, c’était vraiment un projet exemplaire qui permettait de développer du tourisme et de créer du lien entre les différentes communes de la rive droite, répond Charles Scibetta. Nous regrettons que Carros se retire. C’est dommage de ne pas avoir été jusqu’au bout, de le mener de l’intérieur et non pas de l’extérieur. Si on est à l’extérieur, on ne pourra pas être moteur."

Dans les faits, le grand parcours conserve le même tracé et les randonneurs passeront toujours sur les sentiers carrossois. Quelle(s) différence(s), dans ce cas? "On ne sera pas à l’extérieur, nous faisons toujours partie de cet itinéraire, rassure le maire. On a discuté avec les membres du Popi (lire par ailleurs), les bénéfices seront identiques que l’on soit participant ou non financièrement. En termes d’équité, ça nous semble beaucoup d’argent pour un itinéraire qui n’aura pas d’intérêt direct auprès des bassins de vie. Nous avons besoin d’ajuster un certain nombre de nos dépenses et celle-là en fait partie." Pour sortir du dispositif et régulariser sa situation, la commune devra s’acquitter de la somme de 4356 euros, équivalente à son solde de tout compte.

1. Carros compte le deuxième bassin de population derrière Vence, parmi les communes concernées.