Encore une journée ce dimanche pour aller à "Nice Cool et Verte", le festival de la transition écologique

Ce festival, organisé par un collectif d'associations en partenariat avec la métropole Nice Côte d'Azur met en lumière plus de 180 solutions locales et concrètes pour faire face au changement climatique.

Dans une ambiance festive, vous pourrez participer aux quelques 120 ateliers et débats: apprendre par exemple à fabriquer vos produits d'entretien, à jardiner sans pesticide, à végétaliser votre terrasse, à pêcher durable, à réparer votre vélo… Mais aussi comprendre un devis de rénovation énergétique de son logement, découvrir le co-voiturage, l'autopartage ou comment utiliser un wattmètre pour maîtriser sa consommation d'électricité.

Ces ateliers, débats et conférences seront proposés autour de quatre enjeux : la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, la production et la consommation responsables et le mieux vivre ensemble.

Des débats et conférences sur les AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), la prévention du bruit dans l’environnement de la Métropole, la naturopathie, le recyclage ou encore les abeilles ou les oiseaux du Mercantour ponctueront ces deux journées.

Les enfants quant à eux découvriront les enjeux de la protection environnementale au travers de contes et quiz et pourront participer à un jeu-concours Kids-Matin.

Alors, rendez-vous promenade du Paillon !

Les chevilles ouvrières de ce festival : Thierry, Véronique et Airy, Olivier, Sandrine et Martin, Sandra et José, vous attendent nombreux.

Pratique