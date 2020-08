En téléconférence à Monaco, ce Prix Nobel de la Paix assure que la pandémie est "une chance" pour échapper à la catastrophe écologique mondiale

Un message qui a le mérite d’être clair. Et qu’a complété Olivier Wenden, de la Fondation Prince Albert II: "La jeune génération est la plus importante génération de tous les temps. Nous avons longtemps dit “nos enfants seront confrontés à de sévères problèmes”. Nous y sommes. C’est maintenant que nous avons des problèmes. C’est maintenant ou jamais le moment de changer.

Ces derniers mois, nous avons traversé des problèmes environnementaux, sanitaires, de crise économique, qui mettent en péril notre prospérité et la stabilité de notre planète. Nous avons compris que la santé humaine, si elle est notre droit le plus fondamental, ne peut plus être distinguée de la santé animale et de la santé de la planète.

Il nous faut continuer à défendre, à éveiller les consciences et mettre en place des plans d’action auprès des leaders du monde, mais pas seulement. Il faut aussi mobiliser la société civile. La génération plus jeune veut aller plus vite, fédérer, et prendre le pouvoir plutôt que d’attendre que les dirigeants prennent des décisions pour eux."

"L’esprit des jeunes n’est pas encore contaminé"

Le Pr Yunus voit cette pandémie comme une opportunité d’échapper à la catastrophe écologique dont le monde se rapprochait: "Cette chance que représente cette pandémie, il n’y en a jamais eu de semblable auparavant. Et elle n’arrivera sans doute plus jamais. Les jeunes l’ont compris. Ils veulent créer un nouveau monde. Ils peuvent le faire parce que leur esprit n’est pas encore contaminé par les concepts de maximisation du profit, par la façon dont les affaires sont faites aujourd’hui, très centrées sur l’individu et loin de l’intérêt commun."

La jeunesse, représentée par Andrea Garcia, de Monaco Private Label Young Leaders, la branche junior du Monaco Private Label, a bien reçu le message: "C’est notre cœur de mission : voir les ressources que l’on a, et les mettre en œuvre pour implémenter le changement."

4 questions à Michel Bouquier, de Monaco Private Label