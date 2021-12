En Italie, ces viticulteurs misent sur un vignoble durable et connecté

Il y a quelques années, Gianmaria Padovani a hérité du terrain de ses parents à Montalcino, patrie du vin en Toscane.

"Trois hectares entourés d’un bois", décrit-il. Une parcelle à l’abandon depuis des années et qui servait de pâturage aux troupeaux voisins.

Une vie incroyable

Quand il découvre l’endroit, il se rappelle avoir été "émerveillé" par ce microcosme à l’état brut.

"Il y avait une vie incroyable sur ce terrain: des insectes, des sangliers… Je me suis dit que si je voulais y cultiver quelque chose, il faudrait que cela soit dans le respect de la nature environnante."

Produire du vin pollue

Sur les collines de Montalcino, l’un des vins les plus prestigieux d’Italie est mis en bouteille : le Brunello.

"Planter des vignes s’est imposé naturellement", poursuit Gianmaria. Mais ce Milanais, journaliste de profession, ne veut pas faire n’importe comment. Alors il se documente.

"Produire du vin pollue. J’ai retrouvé une étude de l’université de Pérouse qui évaluait le poids carbone d’une bouteille à 1,433 kilo parmi lesquels 32% proviendrait de la culture du raisin."

Comment agir?

Le déclic naît d’une rencontre avec deux scientifiques à la tête d’une entreprise dédiée à la technologie de pointe en agriculture.

Parmi eux, Bruno Basso, professeur à l’université du Michigan qui travaille depuis des années sur l’emploi de l’intelligence artificielle dans le secteur agricole.

"Grâce à leurs travaux, explique Gianmaria Padovani. Je vais pouvoir connaître l’empreinte carbone de ma production de vin."

Mais pas seulement. Pour éviter de perturber les sols, sur son terrain la vigne sera piquée sans "scasso", du nom donné en italien aux tranchées creusées pour planter les pieds.

"On veut remuer le sol le moins possible afin de ne pas libérer de gaz et le perturber."

Des hectares expérimentaux

D’autres projets existent ailleurs dans la Péninsule, rapportait Il Venerdi, le supplément de la Repubblica.

A Monferrato, dans le Piémont, des vignes sont connectées à une plate-forme élaborée par le Politecnico de Turin permettant de suivre les plants en temps réel.

Recueillies dans un cloud et à partir de capteurs fixés sur les vignes, les données sont partagées entre viticulteurs et permettent ainsi d’agir rapidement en cas de problème.

