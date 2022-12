En association avec la Région Sud, Monaco va créer une Académie de la Mer

C'est un projet qui avait été abordé à plusieurs reprises. Cette fois, c'est officiel. Monaco va créer, avec l'aide de la Région Sud, une Académie de la Mer, ont annoncé ce mardi et conjointement le Prince et Renaud Muselier, président de la Région Sud.

"A l’occasion du lancement de Méditerranée du Futur [un rendez-vous euroméditerranéen des territoires et de l’adaptation au dérèglement climatique qui a eu lieu début décembre à Marseille, NDLR], Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco m’a présenté le projet d’Académie de la Mer, véritable lieu de formation autour de trois priorités claires : le droit de la mer, les enjeux de relations internationales liées aux océans et à la mer, et les grandes thématiques environnementales", a fait savoir Renaud Muselier.

"La Méditerranée du futur"

Si, pour l'instant, le projet n'a pas encore été détaillé, on en connait déjà les grandes lignes. Il s'agit d'une plateforme d'enseignement, en français, du droit de la mer, de la géopolitique des mers et océans, ainsi que des problématiques d’ordre environnemental et afférentes.

Il n'a pas encore été précisé si l'établissement sera physiquement à Monaco mais le souverain s'est réjoui de cette annonce : "L’Académie de la Mer me paraît pleinement en phase avec la thématique de la Méditerranée du futur. Je ne peux que me féliciter de voir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adhérer à ce projet dont l’intérêt est à apprécier à l’aune des défis auxquels la Méditerranée, comme toutes les autres mers et océans, aura à faire face dans l’avenir."

Le président de la Région doit se rendre en Principauté au mois de mars à l'occasion de la Semaine des Océans pour présenter les "contours" du projet.