Pour sa troisième édition, le Transition Monaco Forum, qui se définissait à son lancement en 2018 comme « une nouvelle plate-forme mondiale destinée à accélérer la transition vers un futur durable dans tous les secteurs », déménage à Nice.

Après avoir rassemblé au Grimaldi Forum, deux éditions durant, les acteurs et décideurs du développement durable, le Transition Forum s’installera donc au Centre d’études méditerranéen (CUM) de Nice les 28 et 29 mai pour poursuivre sa mission, comme indiquée sur son site : « Accélérer la transition vers un avenir décarboné en mobilisant une communauté diversifiée d’acteurs internationaux, avec pour vocation d’être un catalyseur de solutions concrètes conciliant prospérité et préservation de notre planète »

Un déménagement que Lionel Le Maux, à la tête de l’événement explique : « Le Transition Forum a vocation à se déplacer, et pourquoi pas à revenir ! C’est toujours bien d’aller voir ce qui se fait ailleurs ! » Si l’ailleurs n’est finalement pas si loin, c’est que Lionel Le Maux affirme avoir trouvé à Nice quelqu’un à qui s’adresser lorsqu’il a assisté au discours d’inauguration de l’édition 2019, prononcé par Christian Estrosi.

Le mot d’ordre pour 2020 ? Passer à l’échelle supérieure, particulièrement en termes de qualité. « Nous ne visons pas forcément plus de participants, mais nous voulons nous concentrer sur les décideurs publics et privés pour véritablement accompagner dans la concrétisation des idées. »