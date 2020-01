En 2020, la mairie sera numérique, écologique et attentive aux aînés

Janvier est traditionnellement le mois des vœux. Une occasion dont se saisissent les officiels pour inviter la presse et leur transmettre leurs vœux, et surtout faire une petite profession de foi pour expliquer ce que sera l’année à venir.

Dans la salle des mariages, George Marsan, le maire de Monaco, entouré de quelques membres de son conseil, a reçu des journalistes. « Ce mandat sera placé sous le signe de la transition numérique qui est un enjeu national majeur, donc la mairie s’est saisie avec un engagement notable, a-t-il lancé. Après la mise en service du système de stationnement Pay By Phone, les demandes d’actes d’état civil en ligne, la dématérialisation des appels d’offres et le portail des appels d’offres, qui ont vu le jour en 2019, nous poursuivrons le développement des e-services et des paiements et billetteries en ligne, et nous donnerons également accès via le site mairie.mc à la presse ancienne. Nous moderniserons notre mobilier urbain, en remplaçant les panneaux d’affichage numérique. »

Et le programme ne s’arrête pas là. La mairie étant engagée dans une transition écologique, le maire a souhaité que se poursuive cette aventure. L’engagement contre le gaspillage se poursuit donc avec une collecte d’articles de puériculture au profit d’associations locales, organisée les 4 et 5 février prochains à l’espace Léo-Ferré. « D’autres suivront à raison d’un rendez-vous par mois. »

Autre pas en avant, la collecte de mégots de cigarettes, mise en place sur le village de Noël, va se pérenniser. « C’étaient les premières bornes installées dans une manifestation publique. Elles seront prochainement placées à l’entrée des établissements communaux accueillant du public. »

Le Temps de vivre

Enfin, le club « Le Temps de vivre » sera définitivement relogé au premier étage de la villa Lamartine. « Les premiers audits de faisabilité ont été effectués. Les travaux démarreront au début du deuxième trimestre de 2020. »

Au programme, rénovation du premier étage avec la mise en place d’un ascenseur. Elle s’achèvera au premier semestre 2021. Deux autres phases suivront, qui s’étaleront jusqu’à l’horizon 2024, où toutes les structures du club Le Temps de vivre seront réunies à leur nouvelle adresse.