Elle voulait parcourir 1.000km: Anaëlle Marot a bouclé son aventure écolo en kayak à Menton

Son "éco-aventure" valait bien une haie d’honneur sous les applaudissements. Le fanion du Projet Azur flottant au vent, en guise de bienvenue sur l’ultime terre promise.

Ce samedi matin, Anaëlle Marot a accosté son kayak – jaune citron – sur la plage des Sablettes de Menton. La fin d’un périple de trois mois autour la Méditerranée.

Après avoir rallié Marseille à Cerbère à vélo, du 31 mai au 5 juillet, Anaëlle est repartie de Hyères en kayak, le 19 juillet dernier.

Au cours de son périple, Anaëlle a fait escale à Cannes, Antibes, Nice et Monaco avant d’achever son défi à Menton et d’être accueillie, au bord de l’eau, par le maire, Jean-Claude Guibal et de nombreux soutiens.

Âgée de 27 ans et originaire d’Angers, Anaëlle aura parcouru 1.000 km afin d’organiser des opérations de ramassage de déchets – chaque dimanche – et de sensibiliser les citoyens à la pollution marine.

Car les chiffres sont alarmants.

"N’importe qui peut agir à son échelle"

Chaque minute, 18 tonnes de plastiques sont déversées dans les océans. Cette pollution affecte ensuite les écosystèmes marins qui produisent plus de 50% de l’oxygène que nous respirons.

Cette asphyxie touche tout particulièrement la mer Méditerranée qui est la plus polluée du monde!

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans dont 200.000 tonnes dans notre précieuse Grande Bleue.

"Il y a un an, j’ai visionné Le Grand Saphir de Jérémi Sadler, confie Anaëlle, à son arrivée sur l’esplanade des Sablettes. Ce film, c’est le récit de plusieurs initiatives citoyennes et individuelles qui consistent à ramasser les déchets pour préserver l’environnement. Et là, j’ai compris une chose importante: il faut se saisir de ce qui nous indigne pour transformer ce sentiment en action positive. Car n’importe qui peut agir à son échelle."

Né en 2019, le Projet Azur a bénéficié du soutien de la "Maif Sport Planète". L’an dernier, Anaëlle avait déjà réalisé un premier défi en ramassant plus de 500 kg de déchets sur 27 sites entre Hyères et Carry-le-Rouet.

En 2020, Anaëlle a voulu voir plus grand et marqué les esprits en réalisant 18 étapes à vélo et kayak. Au total, plus de 3 tonnes de déchets et environ 20.000 mégots ont été ramassés en synergie avec 58 associations différentes et 18 institutions.

Un projet le long de la Loire en 2021

Au fil de l’aventure, 500 personnes ont participé à ces collectes participatives.

"Je suis très touchée de voir que les citoyens se sont mobilisés. Ils se sentent concernés et c’est très encourageant. Grâce à eux, j’ai aussi appris à pêcher et à mieux naviguer."

Après cette expérience incroyable, Anaëlle projette de vivre quelque temps sur un voilier mais surtout de voguer vers un nouveau projet en 2021: longer la Loire.

"Dans les fleuves, 80% des déchets que l’on retrouve viennent de la terre. J’aimerais remonter la Loire, à pied, en vélo et en kayak afin de prélever des échantillons de microplastiques et les faire étudier pour mettre en lumière cette pollution invisible."

La détermination sans faille d’Anaëlle fait la fierté de ses parents, Claudine et Yvon, présents à son arrivée à Menton.

"Notre fille est entière et sensible et elle mène toujours ses projets jusqu’au bout." Dans son combat pour sauver la Méditerranée, vous êtes prévenus: Anaëlle garde le cap.