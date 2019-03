Les équipes de la mission pour la Transition Énergétique ont organisé, au Grimaldi Forum, un atelier destiné aux hôtels ayant signé le pacte national pour la transition énergétique pour leur proposer différentes actions à mettre en œuvre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« En challengeant les fournisseurs »

L’intervenante, Johannes Saget, consultante pour The One Consulting, cabinet suisse de conseil et formation spécialisé dans les métiers du luxe et de l’accueil, a entamé son propos par ce constat : l’hôtellerie, et de manière plus générale le secteur du luxe, ne sont pas incompatibles avec les notions d’environnement et de transition énergétique. Bien au contraire, puisqu’elles renforcent la qualité de l’expérience client. Elle a invité les équipes des hôtels à profiter de l’évolution des habitudes et pratiques.

« C’est en proposant des alternatives différentes et en challengeant les fournisseurs que l’on aboutira, enfin, à un changement des comportements ».

Réduction du plastique, diminution des gaspillages alimentaire et énergétique, évènements écoresponsables, labels verts, communication adaptée… font partie des bonnes pratiques inculquées aux représentants de ce secteur.