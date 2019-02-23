Ducasse joue la carte écolo au pied de la Tour Eiffel

C
’est un magnifique projet technologique et technique, avec une vraie cuisine à bord de 90 m2 - tout électrique ! » Le chef Francis Fauvel a été choisi par Alain Ducasse pour diriger les fourneaux d’un de ses derniers nés : un bateau gastronomique tout écolo au pied de la Tour Eiffel.
Un véritable défi quand on sait que deux salles sont…
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