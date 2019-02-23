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      Ducasse joue la carte écolo au pied de la Tour Eiffel

      PAR Joëlle Deviras Mis à jour le 23/02/2019 à 05:30 Publié le 23/02/2019 à 05:30
      Mis à jour le 23/02/2019 à 05:30 Publié le 23/02/2019 à 05:30
      L’identité visuelle de «Ducasse sur Seine» est signée Pierre Tachon, directeur artistique de Ducasse Paris. Le logo est construit comme un blason. Sa forme oblongue, inspirée des courbes du navire, contient en son cœur une Tour Eiffel et des flots très stylisés qui évoquent les ondulations de la Seine.

      L’identité visuelle de «Ducasse sur Seine» est signée Pierre Tachon, directeur artistique de Ducasse Paris. Le logo est construit comme un blason. Sa forme oblongue, inspirée des courbes du navire, contient en son cœur une Tour Eiffel et des flots très stylisés qui évoquent les ondulation... J.D.

      Ducasse joue la carte écolo au pied de la Tour Eiffel

      Par Joëlle Deviras Le 23/02 à 05h30 MàJ 23/02 à 05h30

      Le chef monégasque vient d’ouvrir un restaurant gastronomique sur un bateau 100 % électrique. Une prouesse technique et un message environnemental fort lancé aux Parisiens

      C’est un magnifique projet technologique et technique, avec une vraie cuisine à bord de 90 m2 - tout électrique ! » Le chef Francis Fauvel a été choisi par Alain Ducasse pour diriger les fourneaux d’un de ses derniers nés : un bateau gastronomique tout écolo au pied de la Tour Eiffel.

      Un véritable défi quand on sait que deux salles sont…

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