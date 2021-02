Du biométhane local dans le réseau de gaz à Cagnes-sur-Mère

Aeris, la nouvelle station d’épuration construite à Cagnes, est presque achevée. Depuis cet été, elle traitait déjà à plein régime les eaux usées de Cagnes, Villeneuve, La Colle et Saint-Paul. Depuis le 8 février, elle injecte désormais dans le réseau de gaz de ville le biométhane que produit la "digestion" de ses boues par les bactéries. Le bâtiment est terminé, il ne reste plus qu’à achever les abords.

En épurant les eaux usées, on en extrait des "boues" par décantation et par l’action de bactéries qui émettent du biogaz. Les boues étaient déjà recyclées pour du compostage ou dans des incinérateurs dont on réutilise la chaleur, ainsi que dans des fours à ciment.

Première en France, première azuréenne

Tout le biogaz produit par Aeris est réutilisé dans le réseau de gaz de ville. Une première dans le département. Une première de plus pour la nouvelle station d’épuration de Cagnes, déjà première station à énergie positive de France et premier CREM (marché de conception réalisation exploitation et maintenance).

Le biométhane remplace le gaz naturel et divise par 14 l’émission de CO2, ce qui va aider la métropole à atteindre ses objectifs de neutralité carbone à terme. La méthanisation permet de réduire d’un tiers les déchets résiduels de boues.